Инспекторы ГИБДД назвали главные причины ДТП в Ростовской области

Кроме того, сообщается, что нарушения со стороны пешеходов стали причиной 38 аварий. В 32 случаях ДТП произошло из-за того, что пешеход переходил дорогу в неположенном месте, еще в шести случаях дончане стояли на проезжей части, не собираясь переходить ее.