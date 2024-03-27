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Инспекторы ГИБДД назвали главные причины ДТП в Ростовской области

Инспекторы ГИБДД назвали главные причины ДТП в Ростовской области

27 марта 2024, 05:47
Фото: rostovgazeta.ru
Инспекторы ГИБДД назвали главные причины ДТП в Ростовской области
В Ростовской области назвали самые частые нарушения со стороны пешеходов и автомобилистов, провоцирующие аварии на донских дорогах, об этом сообщили представители пресс-службе ГИБДД.

Во время пресс-конференции с главным донским госинспектором ГИБДД Олегом Богуном и начальником отдела дорожного надзора Госавтоинспекции Ростовской области Юрием Савченко корреспондент RostovGazeta выяснил, что за первые два месяца года в регионе произошло почти 380 ДТП.

По данным сотрудников ГИБДД, основными причинами аварий, спровоцированных донскими автомобилистами, стало нарушение действующего скоростного режима (135 случаев), а также нарушение правил проезда пешеходных переходов (46 случаев) и перекрестков (39 случаев). Еще 24 ДТП произошли по вине водителей без прав управления автомобилем, 18 аварий возникли из-за пьяных водителей.

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Кроме того, сообщается, что нарушения со стороны пешеходов стали причиной 38 аварий. В 32 случаях ДТП произошло из-за того, что пешеход переходил дорогу в неположенном месте, еще в шести случаях дончане стояли на проезжей части, не собираясь переходить ее.

Ранее стало известно, сколько аварий в Ростовской области произошло из-за ям на дорогах.

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