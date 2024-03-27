Инспекторы ГИБДД назвали главные причины ДТП в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
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Updated Сегодня, 05:49
Во время пресс-конференции с главным донским госинспектором ГИБДД Олегом Богуном и начальником отдела дорожного надзора Госавтоинспекции Ростовской области Юрием Савченко корреспондент RostovGazeta выяснил, что за первые два месяца года в регионе произошло почти 380 ДТП.
По данным сотрудников ГИБДД, основными причинами аварий, спровоцированных донскими автомобилистами, стало нарушение действующего скоростного режима (135 случаев), а также нарушение правил проезда пешеходных переходов (46 случаев) и перекрестков (39 случаев). Еще 24 ДТП произошли по вине водителей без прав управления автомобилем, 18 аварий возникли из-за пьяных водителей.
Кроме того, сообщается, что нарушения со стороны пешеходов стали причиной 38 аварий. В 32 случаях ДТП произошло из-за того, что пешеход переходил дорогу в неположенном месте, еще в шести случаях дончане стояли на проезжей части, не собираясь переходить ее.
Ранее стало известно, сколько аварий в Ростовской области произошло из-за ям на дорогах.