Летняя погода придет в Ростов в конце марта

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
С середины недели в Ростове установится температура в районе +18 градусов днем и +9 градусов вечером. При этом на выходных столбики термометров днем перевалят за +20 градусов в дневное время и +10 в вечернее.
Однако солнечными днями на этой неделе будут лишь четверг и воскресенье. В остальные дни будет облачно. В субботу, 30 марта, в Ростове пройдет небольшой дождь.
Скорость ветра будет умеренной, не больше шести метров в секунду.
Ранее климатолог Александр Иошпа рассказал, какой будет апрель в Ростовской области. Он предупредил, что второй месяц весны также будет дождливым, однако теплым.