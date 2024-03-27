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Posted Сегодня, 13:59

Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

По-весеннему теплая погода и облачность ожидаются в Ростове

Летняя погода придет в Ростов в конце марта

27 марта 2024, 13:59
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru
По-весеннему теплая погода и облачность ожидаются в Ростове
Теплая погода и облачность ожидаются в Ростове, сообщили синоптики.

С середины недели в Ростове установится температура в районе +18 градусов днем и +9 градусов вечером. При этом на выходных столбики термометров днем перевалят за +20 градусов в дневное время и +10 в вечернее.

Однако солнечными днями на этой неделе будут лишь четверг и воскресенье. В остальные дни будет облачно. В субботу, 30 марта, в Ростове пройдет небольшой дождь.

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Скорость ветра будет умеренной, не больше шести метров в секунду.

Ранее климатолог Александр Иошпа рассказал, какой будет апрель в Ростовской области. Он предупредил, что второй месяц весны также будет дождливым, однако теплым.

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