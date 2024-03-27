Новые камеры появятся на Северном обходе Ростова

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Всего закупят 20 комплексов фиксации нарушений ПДД. Половина из них отойдет МРЭО в Ростове на Доватора. Еще десять камер поставят на различных трассах в регионе. На их закупку и установку рассчитывают потратить чуть больше 68 миллионов рублей.
Известно, что две камеры установят на Северном обходе Ростова. Один комплекс появится в Мясниковском районе на участке 7 км 200 м — 8 км 200 м, а другой в Аксайском районе на отрезке 2 км 100 м — 2 км 900 м.
Также камеры поставят на трассах Неклиновском, Миллеровском, Орловском, Константиновском и Октябрьском районах. В список попали и дороги, связывающие Ростовскую область с ДНР.