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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Центр безопасности дорожного движения планирует установить дорожные камеры в Ростове и области

Новые камеры появятся на Северном обходе Ростова

27 марта 2024, 13:03
Фото: 1MI
Центр безопасности дорожного движения планирует установить дорожные камеры в Ростове и области
Центр безопасности дорожного движения планирует заняться установкой новых дорожных камер в Ростове и области, сообщается на сайте государственных закупок.

Всего закупят 20 комплексов фиксации нарушений ПДД. Половина из них отойдет МРЭО в Ростове на Доватора. Еще десять камер поставят на различных трассах в регионе. На их закупку и установку рассчитывают потратить чуть больше 68 миллионов рублей.

Новые камеры установят на дорогах Ростовской области. Где их разместят?
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Известно, что две камеры установят на Северном обходе Ростова. Один комплекс появится в Мясниковском районе на участке 7 км 200 м — 8 км 200 м, а другой в Аксайском районе на отрезке 2 км 100 м — 2 км 900 м.

Также камеры поставят на трассах Неклиновском, Миллеровском, Орловском, Константиновском и Октябрьском районах. В список попали и дороги, связывающие Ростовскую область с ДНР.

Ранее инспекторы ГИБДД назвали главные причины ДТП в Ростовской области. В список попали превышение скорости, алкогольное опьянение и переход дороги пешеходами в неположенном месте. Также в Госавтоинспекции уточнили, сколько аварий в Ростовской области произошло из-за ям на дорогах.

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