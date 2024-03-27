Новые камеры появятся на Северном обходе Ростова

Всего закупят 20 комплексов фиксации нарушений ПДД. Половина из них отойдет МРЭО в Ростове на Доватора. Еще десять камер поставят на различных трассах в регионе. На их закупку и установку рассчитывают потратить чуть больше 68 миллионов рублей.