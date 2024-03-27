«Почему узнаем из Telegram»: жители Ростовской области недовольны оповещением о БПЛА

Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
Сегодняшней целью беспилотников стали Миллерово, Морозовск и Шахты, Новошахтинск и Новочеркасск. Глава региона сообщил об объявленной угрозе атаки БПЛА в своем Telegram-канале и попросил местных жителей быть бдительными и осторожными.
Однако сами жители в комментариях попросили властей озаботиться иными способами оповещения об атаке беспилотников.
«Почему узнаем из Telegram о таком? Где сирены?»,
«Может быть, имеет смысл делать смс-рассылки, как у МЧС? А то в Telegram даже не каждые полчаса люди заходят»,
«Приложение „Воздушная тревога“ с бесплатным подключением через операторов тоже неплохо было бы», — выдвигают свои инициативы жители Ростовской области.
Сколько беспилотников атаковали регион 27 марта и каковы последствия инцидента, пока неизвестно.
Напомним, до этого беспилотники атаковали Ростовскую область 25 марта. Тогда их целью стала ГРЭС в Новочеркасске.