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Published Сегодня, 16:43

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Ростовская область 27 марта подверглась атаке беспилотников

«Почему узнаем из Telegram»: жители Ростовской области недовольны оповещением о БПЛА

27 марта 2024, 16:43
Фото: 1MI
Ростовская область 27 марта подверглась атаке беспилотников
Ростовская область 27 марта подверглась атаке беспилотников, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Василий Голубев.

Сегодняшней целью беспилотников стали Миллерово, Морозовск и Шахты, Новошахтинск и Новочеркасск. Глава региона сообщил об объявленной угрозе атаки БПЛА в своем Telegram-канале и попросил местных жителей быть бдительными и осторожными.

Голубев объявил тревогу из-за атак беспилотников в Ростовской области 27 марта
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Однако сами жители в комментариях попросили властей озаботиться иными способами оповещения об атаке беспилотников.

«Почему узнаем из Telegram о таком? Где сирены?»,

«Может быть, имеет смысл делать смс-рассылки, как у МЧС? А то в Telegram даже не каждые полчаса люди заходят»,

«Приложение „Воздушная тревога“ с бесплатным подключением через операторов тоже неплохо было бы», — выдвигают свои инициативы жители Ростовской области.

Сколько беспилотников атаковали регион 27 марта и каковы последствия инцидента, пока неизвестно.

Напомним, до этого беспилотники атаковали Ростовскую область 25 марта. Тогда их целью стала ГРЭС в Новочеркасске.

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