Приложение для поиска бомбоубежищ может появиться в Ростове

Чиновники задумались о создании специального мобильного приложения, где будут указаны все укрытия и бомбоубежища. «Блокнот. Ростов» уточняет, что также приложение отобразит маршруты к укрытиям. К ним, кстати, отнесут гаражи, подземные переходы и подвалы.