Приложение для поиска бомбоубежищ может появиться в Ростове

Posted Сегодня, 18:03
Published Сегодня, 18:03
Modified Сегодня, 18:05
Updated Сегодня, 18:05
Власти признали, что в случае потенциального обстрела найти убежище быстро невозможно. Хоть на сайте городской администрации есть список укрытий, разобраться в нем оперативно сложно.
Чиновники задумались о создании специального мобильного приложения, где будут указаны все укрытия и бомбоубежища. «Блокнот. Ростов» уточняет, что также приложение отобразит маршруты к укрытиям. К ним, кстати, отнесут гаражи, подземные переходы и подвалы.
Когда займутся разработкой приложения и где возьмут на это деньги, не уточняется.
Ранее в Таганроге начали подготовку бомбоубежищ после массовой атаки беспилотников.