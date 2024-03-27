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Posted Сегодня, 18:03

Published Сегодня, 18:03

Modified Сегодня, 18:05

Updated Сегодня, 18:05

В приложении хотят прописать и маршруты поиска бомбоубежищ

Приложение для поиска бомбоубежищ может появиться в Ростове

27 марта 2024, 18:03
Фото: Изображение Midjourney
В приложении хотят прописать и маршруты поиска бомбоубежищ
В приложении хотят прописать и маршруты поиска бомбоубежищ, сообщил замглавы администрации Ростова Алексей Потешкин.

Власти признали, что в случае потенциального обстрела найти убежище быстро невозможно. Хоть на сайте городской администрации есть список укрытий, разобраться в нем оперативно сложно.

Чиновники задумались о создании специального мобильного приложения, где будут указаны все укрытия и бомбоубежища. «Блокнот. Ростов» уточняет, что также приложение отобразит маршруты к укрытиям. К ним, кстати, отнесут гаражи, подземные переходы и подвалы.

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Когда займутся разработкой приложения и где возьмут на это деньги, не уточняется.

Ранее в Таганроге начали подготовку бомбоубежищ после массовой атаки беспилотников.

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