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Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

Психолог Разумовская объяснила, как ростовчанам справиться с тревожностью

Психолог Разумовская объяснила, как ростовчанам справиться с тревожностью

27 марта 2024, 15:26
На фоне теракта в «Крокус Сити Холл» некоторые жители крупных городов стали бояться посещать массовые мероприятия, торговые центры, стадионы, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала клинический психолог Татьяна Разумовская.

Появление тревожности — нормальная реакция на новость о теракте в Москве, уверена клинический психолог Татьяна Разумовская.

«Погибли наши земляки, чьи-то родные, друзья. Такие ситуации провоцируют мысли о том, что подобный кошмар может коснуться каждого. И тревожится за себя и близких в таком контексте нормально. Но тревожность иногда может мешать нормальной жизни», — объясняет эксперт.

Тревожность может проявляться в навязчивых мыслях или действиях, суетливости, раздражительности. Существуют также физиологические признаки, добавляет психолог: учащение сердцебиения, потливость, сбитое дыхание, тошнота, головные боли.

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«Почву для тревожности у тех, кто живет далеко от места происшествия и даже не в Московской области — формирует инфополе. Сейчас оно практически забито подробностями о теракте, его последствиях. Если вы замечаете, что плохо и незащищенно чувствуете себя после просмотра новостей — абстрагируйтесь от них на время», — советует психолог.

Разумовская рекомендует обсудить это решение с близкими и попросить их сообщать только самые важные новости, без лишнего негатива.

«Релаксирующее действие на нервную систему оказывают занятия спортом, дыхательными практиками или творчеством. Выберите для себя хобби и уделяйте ему определенное количество времени ежедневно. В это время ваши мысли будут заняты тем, что вы делаете и тревожные переживания в график уже не войдут», — добавляет эксперт.

От посещения общественных мест психолог рекомендует отказаться на время, если это доставляет дискомфорт. Однако если тревожность долгое время не проходит и становится сильнее Татьяна Разумовская советует обратиться к специалисту.

Ранее RostovGazeta писала о том, что трое жителей Ростовской области попали в список жертв теракта в «Крокусе».

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