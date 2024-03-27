Психолог Разумовская объяснила, как ростовчанам справиться с тревожностью

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
Появление тревожности — нормальная реакция на новость о теракте в Москве, уверена клинический психолог Татьяна Разумовская.
«Погибли наши земляки, чьи-то родные, друзья. Такие ситуации провоцируют мысли о том, что подобный кошмар может коснуться каждого. И тревожится за себя и близких в таком контексте нормально. Но тревожность иногда может мешать нормальной жизни», — объясняет эксперт.
Тревожность может проявляться в навязчивых мыслях или действиях, суетливости, раздражительности. Существуют также физиологические признаки, добавляет психолог: учащение сердцебиения, потливость, сбитое дыхание, тошнота, головные боли.
«Почву для тревожности у тех, кто живет далеко от места происшествия и даже не в Московской области — формирует инфополе. Сейчас оно практически забито подробностями о теракте, его последствиях. Если вы замечаете, что плохо и незащищенно чувствуете себя после просмотра новостей — абстрагируйтесь от них на время», — советует психолог.
Разумовская рекомендует обсудить это решение с близкими и попросить их сообщать только самые важные новости, без лишнего негатива.
«Релаксирующее действие на нервную систему оказывают занятия спортом, дыхательными практиками или творчеством. Выберите для себя хобби и уделяйте ему определенное количество времени ежедневно. В это время ваши мысли будут заняты тем, что вы делаете и тревожные переживания в график уже не войдут», — добавляет эксперт.
От посещения общественных мест психолог рекомендует отказаться на время, если это доставляет дискомфорт. Однако если тревожность долгое время не проходит и становится сильнее Татьяна Разумовская советует обратиться к специалисту.
Ранее RostovGazeta писала о том, что трое жителей Ростовской области попали в список жертв теракта в «Крокусе».