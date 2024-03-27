Психолог Разумовская объяснила, как ростовчанам справиться с тревожностью

«Почву для тревожности у тех, кто живет далеко от места происшествия и даже не в Московской области — формирует инфополе. Сейчас оно практически забито подробностями о теракте, его последствиях. Если вы замечаете, что плохо и незащищенно чувствуете себя после просмотра новостей — абстрагируйтесь от них на время», — советует психолог.