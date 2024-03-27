Ростовчанам назвали места, куда можно пожертвовать одежду для бездомых

По словам властей, в Ростовской области существую пять государственных соцучреждений, оказывающих поддержку лицам без определенного места жительства. Они рассчитаны на 250 бездомных. В учреждениях таким лицам помогают с восстановлением документов, социальными выплатами, устройством в дома-интернаты и возвращением в родные места. Только за прошлый год в комплексный социальный центр обратились за помощью более 370 дончан в возрасте от 18 до 89 лет, 329 из них были представителями мужского пола.