Ростовчанам назвали места, куда можно пожертвовать одежду для бездомых

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
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В среду, 27 марта, власти Ростовской области объявили, что в храмах проводят благотворительную акцию, посвященную Дню бездомного человека.
По словам властей, в Ростовской области существую пять государственных соцучреждений, оказывающих поддержку лицам без определенного места жительства. Они рассчитаны на 250 бездомных. В учреждениях таким лицам помогают с восстановлением документов, социальными выплатами, устройством в дома-интернаты и возвращением в родные места. Только за прошлый год в комплексный социальный центр обратились за помощью более 370 дончан в возрасте от 18 до 89 лет, 329 из них были представителями мужского пола.
При этом в Ростове бездомным также оказывают помощь местные церкви и благотворительные организации.
Власти напоминают, что без крыши над головой можно остаться по разным причинам: из-за конфликтов в семье, долгов, безработицы, пожара, мошенничества и других причин. Жителям Ростовской области предлагают совершить доброе дело и помочь бездомным, пожертвовав им продукты с одеждой, обувью, постельным бельем, подушками, одеялами, бытовой химией и средствами личной гигиены. Все это организаторы акции обещают передать подопечным приютов и тем, кто живет на улице.
Принести вещи и продукты можно в ближайшие к вашему дому церкви или центр гумпомощи Ростовской-на-Дону епархии, расположенный на улице Орбитальной, 1-б. Уточнить информацию можно по телефонам 8(800)775-81-30 и 8(918)857-42-66.
Напомним, недавно власти Ростовской области объявили, что в донских городах появятся счетчики добрых дел, которые позволят подсчитать, сколько хороших поступков совершают местные жители. При этом добрым делом пообещали считать любой поступок, который идет на пользу окружающим и делает мир лучше.
Ранее в Ростовской области создали приют для бездомных пожилых людей.