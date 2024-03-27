Семьям погибших в «Крокусе» жителей Ростовской области выплатят по 1 млн рублей

Ранее RostovGazeta подробно рассказала о погибших в теракте в «Крокусе» жителях Ростовской области. Среди них одна жительница Волгодонска, а также уроженка Таганрога и ее сын-подросток. Все они пришли в вечер трагедии в «Крокус» на концерт группы «Пикник».