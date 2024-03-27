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Published Сегодня, 17:12

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Updated Сегодня, 17:14

Завалы в «Крокус сити холле»

Семьям погибших в «Крокусе» жителей Ростовской области выплатят по 1 млн рублей

27 марта 2024, 17:12
Фото: Следком
Завалы в «Крокус сити холле»
Выплаты получает как пострадавшие в теракте, так и семьи погибших, уточнил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Глава региона сообщил, что семьи погибших в «Крокусе» местных жителей получат по миллиону рублей. Пострадавшей в теракте жительнице Матвеево-Курганского района выплатят еще 500 тысяч рублей. Эти суммы добавятся к тем выплатам, которые ранее анонсировали власти Москвы и Подмосковья.

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Он добавил, что Минздрав региона поможет выжившей жительнице пройти реабилитацию в медицинских центрах Ростовской области, после того как она выпишется из больницы в Москве и вернется домой.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала о погибших в теракте в «Крокусе» жителях Ростовской области. Среди них одна жительница Волгодонска, а также уроженка Таганрога и ее сын-подросток. Все они пришли в вечер трагедии в «Крокус» на концерт группы «Пикник».

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