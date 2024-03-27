Семьям погибших в «Крокусе» жителей Ростовской области выплатят по 1 млн рублей

Posted Сегодня, 17:12
Published Сегодня, 17:12
Modified Сегодня, 17:14
Updated Сегодня, 17:14
Глава региона сообщил, что семьи погибших в «Крокусе» местных жителей получат по миллиону рублей. Пострадавшей в теракте жительнице Матвеево-Курганского района выплатят еще 500 тысяч рублей. Эти суммы добавятся к тем выплатам, которые ранее анонсировали власти Москвы и Подмосковья.
Он добавил, что Минздрав региона поможет выжившей жительнице пройти реабилитацию в медицинских центрах Ростовской области, после того как она выпишется из больницы в Москве и вернется домой.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала о погибших в теракте в «Крокусе» жителях Ростовской области. Среди них одна жительница Волгодонска, а также уроженка Таганрога и ее сын-подросток. Все они пришли в вечер трагедии в «Крокус» на концерт группы «Пикник».