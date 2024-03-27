Школьница из Ростова умерла от менингита

По данным издания, одноклассники заболевшей учились дистанционно с 15 по 25 марта, все это время дети находились под наблюдением врачей, которые измеряли их температуру, осматривали состояние кожи и носоглотки. Отдельным ученикам с изменением в ротоглотке провели химиопрофилактику с помощью Рифампицина. Власти добавили, что вопрос находится на особом контроле в местном управлении образования.