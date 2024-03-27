Школьница из Ростова умерла от менингита

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Портал Ro.Today со ссылкой на родителей учащихся школы №104 объявили, что в учебном учреждении погибла одна из учениц. Персональные данные девочки раскрывать не стали, однако сообщили, что причиной гибели ученицы якобы стал менингоэнцефалит, вызванный менингококковой инфекцией. Родители утверждают, что в школе провели карантинные мероприятия, а детям сделали экстренную химиопрофилактику.
Изданию подтвердили случай заражения ребенка в администрации Ростова, однако о гибели девочки ничего не сказали. Данные уточняются. По предварительной информации, случай заражения инфекцией обнаружили 15 марта 2024 года.
По данным издания, одноклассники заболевшей учились дистанционно с 15 по 25 марта, все это время дети находились под наблюдением врачей, которые измеряли их температуру, осматривали состояние кожи и носоглотки. Отдельным ученикам с изменением в ротоглотке провели химиопрофилактику с помощью Рифампицина. Власти добавили, что вопрос находится на особом контроле в местном управлении образования.
Напомним, менингококковая инфекция — это острая инфекция, которую вызывает Neisseria meningitidis. Оно передается воздушно-капельным путем и вызывает воспаления мягких мозговых оболочек и поражение внутренних органов. Инкубационный период составляет от двух до 10 дней.
Ранее менингит вошел в топ самых опасных вирусов XX века.