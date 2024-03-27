Стало известно, кто в Ростовской области может вскоре лишиться работы

«Нам по-прежнему нужны люди для приготовления пищи, но нет никаких причин, по которым робот не сможет подать еду в ближайшее время. Также машины заменят бухгалтеров и налоговиков, так как программное обеспечение для подготовки налогов уже существует десятки лет. Строительные рабочие тоже не будут востребованы», — считает собеседница.