Стало известно, кто в Ростовской области может вскоре лишиться работы

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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Updated Сегодня, 06:55
По его словам, появление искусственного интеллекта в различных сферах, включая клиентский сервис, консультации, может привести к улучшению эффективности и качества предоставляемых услуг, в том числе за счет скорости. Однако, необходимо учитывать, что внедрение искусственного интеллекта может привести к изменениям в кадровом потенциале компаний.
«Некоторые должности в дальнейшем полностью могут быть замещены автоматизированными системами, что влечет за собой сокращение рабочих мест и переобучение сотрудников. Однако, это не обязательно означает массовые увольнения работников», — отметил собеседник.
Он добавил, что с развитием цифровых технологий специалистам необходимо регулярно проходить обучение, знакомиться с применением новых сервисов и ИИ.
Например, в дальнейшем сотрудники смогут стать операторами или техническими специалистами по обслуживанию и программированию систем искусственного интеллекта.
Кроме того, развитие рынка ИИ может создать новые возможности для предпринимателей и инноваторов, которые могут создавать и продавать соответствующие системы и программное обеспечение. Таким образом, внедрение искусственного интеллекта может привести к изменениям на рынке труда.
Важно поддерживать переобучение и переквалификацию работников, чтобы они могли адаптироваться к изменениям и использовать новые технологии в своей работе. На мой взгляд, ИИ со временем заменят профессии, которые можно технически алгоритмизировать. Например монотонные профессии, лишенные творческой составляющей», — рассказал эксперт.
Он добавил, что людям останутся профессии, связанные с творчеством и коммуникацией. В дальнейшем будут востребованы специалисты, которые производят роботов и программируют их.
По словам Петра Щербаченко, сейчас в целом на роботизацию производства в России выделено 300 миллиардов рублей.
По словам Анастасии Курниковой, HR-менеджера коммуникационного агентства PR Partner, информатизация и роботизация общества — это то, что происходит уже сейчас. Технологии замещают собой некоторые привычные нам профессии, связанные с ручным трудом. Например, водителей, типографских работников и издателей, диспетчеров, официантов и барменов и т. д. В современных ресторанах вместо официантов используют планшеты, чтобы заказать и оплатить.
«Нам по-прежнему нужны люди для приготовления пищи, но нет никаких причин, по которым робот не сможет подать еду в ближайшее время. Также машины заменят бухгалтеров и налоговиков, так как программное обеспечение для подготовки налогов уже существует десятки лет. Строительные рабочие тоже не будут востребованы», — считает собеседница.
Она добавила, что технологии становятся все более эффективными, и на рабочей площадке потребуется меньше специализированных работников. Например, недавно появился робот-укладчик, который может укладывать кирпичи лучше и в три раза быстрее самого быстрого человека. Сельское хозяйство также продолжает становиться более высокотехнологичным. Например, на некоторых молочных фермах коров доят машины.
«Многое из того, что необходимо делать фермерам, быстро автоматизируется. Риску подвержены креативные специальности, в которых может быть использован искусственный интеллект, такие как копирайтер, переводчик, дизайнер и т. д», — рассказала эксперт.
Она привела пример, когда телеведущую в Южной Корее заменили на искусственную систему, которая сама пишет сценарий и ведет новости.
Согласно информации от HH.ру, в Ростовской области за последний год наблюдается рост спроса на специалистов по нейросетям, который продолжает увеличиваться. В прошлом году было зарегистрировано 260 вакансий, в которых упоминался искусственный интеллект, что в 11 раз превышает уровень 2022 года.
В первые три месяца 2024 года число таких вакансий уже превысило 60, причем наибольшую активность в этой сфере проявляют компании, работающие в области информационных технологий, маркетинга, СМИ и образования.
Среди наиболее востребованных профессий в этой области можно выделить специалистов по SMM (социальным медиа), дизайнеров, художников, копирайтеров, редакторов и менеджеров по продажам.
Согласно анализу рынка труда, в 2023 году в России было размещено более 13 тысяч вакансий, в которых упоминались искусственный интеллект или нейронные сети. Этот показатель увеличился в 3,6 раза по сравнению с предыдущим годом.
В Ростовской области уже намечаются большие планы по внедрению ИИ в различных сферах.
Ранее появлялась информация, что искусственный интеллект внедрят в работу судебных участков. На 230 из них появится система распознавания речи.
Кроме того, ИИ будут использовать для диагностики онкологии у жителей региона. В медучреждения планируют внедрить систему, которая поможет врачам с постановкой диагнозов пациентам.
А ученые придумали систему, которая на основе искусственного интеллекта показывает лучшие места для вылова хамсы. Речь идет о территориальных водах России в Черном море.
Сейчас сложно судить, как точно будет развиваться эта сфера, но видно большую заинтересованность общества в новых технологиях.