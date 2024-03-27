Травмпункты Ростова заполнили пострадавшие от бродячих собак

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
В среду, 27 марта, Управление по делам ГО и ЧС Ростова напомнило, что с наступлением весны из-за брачного сезона и всплеска гормонов собаки становятся более агрессивными. По словам спасателей, в травмпункты Ростова обратились уже несколько жителей, ставших жертвами укусов животных.
Горожан призывают проявить осторожность и не провоцировать агрессивное поведение собак, а также обходить территории, где обитают стаи бродячих животных.
Если столкновение все же произошло, убегать нельзя, равно как и поворачиваться к агрессивному животному спиной. Лучше медленно отступить, пятясь и избегая взгляда собаки, в случае агрессии рекомендуется медленно двигаться без криков и резких движений.
Также ростовчанам не следует бросать в животных что-либо и приближаться к их детенышам, особенно, в попытке погладить.
Родителей из Ростова-на-Дону также призвали провести беседу с детьми, запретив им дразнить собак. Если маленькие жители Ростова увидят стаю, им стоит обойти ее на расстоянии не меньше трех метров.
В экстренных ситуациях жителям Ростова-на-Дону рекомендуют звонить по номеру 112.
Ранее в Ростовской области решили обсудить возможность усыпить бродячих животных, проявляющих необоснованную агрессию к окружающим.