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Published Сегодня, 11:42

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Травмпункты Ростова заполнили жертвы нападения бродячих собак

Травмпункты Ростова заполнили пострадавшие от бродячих собак

27 марта 2024, 11:42
Фото: 1MI
Травмпункты Ростова заполнили жертвы нападения бродячих собак
В Ростове уже несколько жителей пострадали от нападения агрессивных собак, об этом сообщили в городском управлении ГО и ЧС.

В среду, 27 марта, Управление по делам ГО и ЧС Ростова напомнило, что с наступлением весны из-за брачного сезона и всплеска гормонов собаки становятся более агрессивными. По словам спасателей, в травмпункты Ростова обратились уже несколько жителей, ставших жертвами укусов животных.

Горожан призывают проявить осторожность и не провоцировать агрессивное поведение собак, а также обходить территории, где обитают стаи бродячих животных.

Если столкновение все же произошло, убегать нельзя, равно как и поворачиваться к агрессивному животному спиной. Лучше медленно отступить, пятясь и избегая взгляда собаки, в случае агрессии рекомендуется медленно двигаться без криков и резких движений.

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Также ростовчанам не следует бросать в животных что-либо и приближаться к их детенышам, особенно, в попытке погладить.

Родителей из Ростова-на-Дону также призвали провести беседу с детьми, запретив им дразнить собак. Если маленькие жители Ростова увидят стаю, им стоит обойти ее на расстоянии не меньше трех метров.

В экстренных ситуациях жителям Ростова-на-Дону рекомендуют звонить по номеру 112.

Ранее в Ростовской области решили обсудить возможность усыпить бродячих животных, проявляющих необоснованную агрессию к окружающим.

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