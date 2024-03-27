Трое жителей Ростовской области попали в список жертв теракта в «Крокусе»

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
Напомним, на прошлой неделе, вечером 22 марта, в Красногорске в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел один из самых масштабных терактов в истории современной России. В результате стрельбы боевиков и поджога концертного зала погибли более 130 человек.
Во время уточнения списков пострадавших и убитых стало известно, что во время теракта в зале и ТЦ оказались несколько жителей Ростовской области, которые решили посетить концерт со своими родными и близкими.
К утру 27 марта стало известно, что список погибших пополнили имена еще трех дончан: Анны Макарской, Виктории Ченгаевой и ее несовершеннолетнего сына Артема.
Редакция RostovGazeta выражает соболезнования друзьям и близким жертв трагедии.