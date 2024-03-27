rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:17

Published Сегодня, 06:17

Modified Сегодня, 06:19

Updated Сегодня, 06:19

Трое жителей Ростовской области попали в список жертв теракта в «Крокусе»

Трое жителей Ростовской области попали в список жертв теракта в «Крокусе»

27 марта 2024, 06:17
Фото: 1MI
Трое жителей Ростовской области попали в список жертв теракта в «Крокусе»
Спустя пять дней после теракта в «Крокус Сити Холл» в список погибших включили имена трех жителей Ростовской области, сведения об этом появились на портале Главного управления МЧС России.

Напомним, на прошлой неделе, вечером 22 марта, в Красногорске в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел один из самых масштабных терактов в истории современной России. В результате стрельбы боевиков и поджога концертного зала погибли более 130 человек.

Среди тел погибших в «Крокусе» опознали многодетную мать из Таганрога и ее сына
Узнать подробнее

Во время уточнения списков пострадавших и убитых стало известно, что во время теракта в зале и ТЦ оказались несколько жителей Ростовской области, которые решили посетить концерт со своими родными и близкими.

К утру 27 марта стало известно, что список погибших пополнили имена еще трех дончан: Анны Макарской, Виктории Ченгаевой и ее несовершеннолетнего сына Артема.

Редакция RostovGazeta выражает соболезнования друзьям и близким жертв трагедии.

Читайте также:
«Моих нет»: пропавшей в «Крокусе» семьи из Таганрога не оказалось в списках погибшихЖительница Таганрога рассказала, как спаслась от террористов в «Крокусе»Несколько российских знаменитостей были в числе посетителей «Крокуса» в день теракта
#Общество#Россия#Ростовская область#Погибшие#Надежда Пустяк#Теракт#Поджог#Терроризм#Последние новости Ростова на сегодня#Стрельба#Трагедия#Гибель людей#18+#Жертвы#МЧС России#Друзья#Родные#Происшествия#Концертный зал#Теракт в Крокусе
Подпишитесь
«Заткнули уши ватой»: в ЦГБ в Ростове ребенку отказались сделать снимок
Сегодня, 06:19
Четыре жителя Ростовской области заболели ботулизмом, съев домашние грибы и овощи
Сегодня, 05:19
«Деньги вбухают и все»: активисты выступили против трамвайных путей на СЖМ в Ростове
Сегодня, 07:57
Эксперты рассказали, какие новые болезни угрожают жителям Ростовской области
Сегодня, 07:07
Начальник ГИБДД Олег Богун взял на контроль ситуацию на улице Сержантова в Ростове
Вчера, 20:05
"