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В 2025 году «ВодоходЪ» собирается запустить круизы на теплоходе через Ростов

В 2025 году «ВодоходЪ» запустит круизы на теплоходе по ЮФО через Ростов

27 марта 2024, 08:00
Фото: 1MI
В 2025 году «ВодоходЪ» собирается запустить круизы на теплоходе через Ростов
Ростов и Таганрог включат в программу новых теплоходных круизов туроператора «ВодоходЪ» в 2025 году, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «РБК Ростов» со ссылкой на туроператора «ВодоходЪ» объявил, что уже в 2025 году компания планирует запустить новые круизы на теплоходе «Николай Жарков» через Ростовскую область.

Так, замгендиректора по развитию компании «ВодоходЪ» Илья Суховольский рассказал, что в расписание лайнера на 2025 год включили несколько маршрутов по Черному морю, а также двухнедельный круиз, который свяжет Москву и Ростов-на-Дону. За время круиза пассажиры теплохода смогут посетить не только южную столицу, но также Волгоград, Старочеркасскую и Таганрог.

Кроме того, туроператор планируют запуск круизов из Ростова в Сочи и в обратном направлении, которые позволят посетить курортные города Кубани, Таганрог и порт Кавказ, и круиза из Ростова в Астрахань с посещением Махачкалы.

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Представитель компании также добавил, что операторы фиксируют рост интереса к круизам по Южному федеральному округу. Если эта тенденция сохранится, то компания рассчитывает, что поток пассажиров круизов превысит отметку в 15 тысяч человек.

Ранее стало известно, когда в Ростовской области запустят водное сообщение между городами.

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