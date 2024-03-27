В 2025 году «ВодоходЪ» запустит круизы на теплоходе по ЮФО через Ростов

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Updated Сегодня, 08:02
Портал «РБК Ростов» со ссылкой на туроператора «ВодоходЪ» объявил, что уже в 2025 году компания планирует запустить новые круизы на теплоходе «Николай Жарков» через Ростовскую область.
Так, замгендиректора по развитию компании «ВодоходЪ» Илья Суховольский рассказал, что в расписание лайнера на 2025 год включили несколько маршрутов по Черному морю, а также двухнедельный круиз, который свяжет Москву и Ростов-на-Дону. За время круиза пассажиры теплохода смогут посетить не только южную столицу, но также Волгоград, Старочеркасскую и Таганрог.
Кроме того, туроператор планируют запуск круизов из Ростова в Сочи и в обратном направлении, которые позволят посетить курортные города Кубани, Таганрог и порт Кавказ, и круиза из Ростова в Астрахань с посещением Махачкалы.
Представитель компании также добавил, что операторы фиксируют рост интереса к круизам по Южному федеральному округу. Если эта тенденция сохранится, то компания рассчитывает, что поток пассажиров круизов превысит отметку в 15 тысяч человек.
Ранее стало известно, когда в Ростовской области запустят водное сообщение между городами.