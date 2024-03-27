В 2025 году «ВодоходЪ» запустит круизы на теплоходе по ЮФО через Ростов

Так, замгендиректора по развитию компании «ВодоходЪ» Илья Суховольский рассказал, что в расписание лайнера на 2025 год включили несколько маршрутов по Черному морю, а также двухнедельный круиз, который свяжет Москву и Ростов-на-Дону. За время круиза пассажиры теплохода смогут посетить не только южную столицу, но также Волгоград, Старочеркасскую и Таганрог.