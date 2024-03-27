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В России потребовали вернуть смертную казнь после теракта в «Крокусе»

В России потребовали вернуть смертную казнь после теракта в «Крокусе»

27 марта 2024, 09:29
Фото: 1MI
В России потребовали вернуть смертную казнь после теракта в «Крокусе»
В России после масштабного теракта в «Крокус Сити Холл» предложили отменить мораторий на смертную казнь, об этом сообщил портал «Новые известия».

На прошлой неделе Россию потрясла новость о теракте, произошедшем в концертном зале «Крокус Сити Холл». Во время нападения боевиков погибли более 130 человек, еще более 180 были ранены и получили другие травмы. В числе погибших оказались и несколько жителей Ростовской области, в том числе и 12-летний мальчик.

Во вторник, 26 марта, издание «Новые известия» объявило, что произошедшая трагедия дала толчок обсуждению вопроса о том, стоит ли вернуть в России смертную казнь. Так спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу по анализу законодательства о смертной казни, а другой депутат Михаил Шеремет уже обратился в Конституционный суд, чтобы добиться отмены моратория.

По словам экспертов, Россия была первой в мире страной, которая отказалась от применения высшей меры наказания в отношении преступников. Такое решение приняла императрица Елизавета в 1753 года, однако ее преемники и власти неоднократно отказывались от наследия императрицы, не раз используя казни как инструмент наказания неугодных и противников действующих политических сил.

Сейчас, согласно данным издания, статьи 20 и 44 УК РФ упоминают смертную казнь как исключительную меру наказания за особо тяжкие преступления, при этом дело обвиняемого должны рассмотреть в суде с участием присяжных. При этом запрет на казнь действует в России вот уже четверть века — с 1999 года.

Издание «Новые известия» поговорило с экспертами, чтобы выяснить их позицию по данному вопросу. По мнению абсолютного большинства опрошенных, призывы вернуть смертную казнь сейчас вызваны болью утраты и страхом россиян, но настоящих сторонников подобной меры наказания очень мало.

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Например, смертную казнь поддерживает адвокат Сталина Гуревич, которая называет ее не сдерживающим фактором, а высшей мерой социальной справедливости.

«Я прекрасно знаю, что на уровень преступности в целом она не влияет никак», — признается женщина.

В поддержку отмены моратория высказался и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, уверенный, что мораторий следует прервать.

«Сегодня не может быть для этих отморозков иной меры наказания, кроме как смертная казнь», — заявил лидер ЛДПР, его поддержал и глава КПРФ Геннадий Зюганов, уверенный, что боевики лишились права «ходить по земле» в момент убийства мирного населения.

А вот лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил провести референдум 8 сентября 2024 года в единый день голосования, дав высказаться народу России, которому в конечном итоге и придется нести груз ответственности за принятое решение.

Однако противников инициативы не меньше, и они руководствуются здравым смыслом, утверждая, что в отдельных случаях провести жизнь в колонии или тюрьме может быть страшнее смерти.

Так правозащитник и член СПЧ Ева Меркачева напомнила, что смертная казнь не снижает уровень преступности, суды могут ошибаться, а принципе «око за око» отбросит Россию на десятки, если не сотни лет назад.

По мнению правозащитницы, для преступников, совершивших злодеяния вроде теракта в «Крокус Сити Холл», нужно строить особые тюрьмы и показывать, в каких суровых условиях приходится жить осужденным. По ее мнению, зло нельзя остановить злом.

С ней согласен и политолог Ярослав Игнатовский, объяснивший, что смертная казнь террориста, являющегося последователем радикального Ислама, превратит его в мученика и покажет, что преступник шел «верным путем», которому и другим радикалам нужно следовать.

Президент Фонда «Центр развития региональной политики» Илья Гращенков выразил беспокойство, что смертная казнь может стать опасным инструментом не только для правосудия. Если распространить ее действие и на коррупционеров, и на других преступников, «расстрельный список», уверен эксперт, начнет стремительно расти. «Поверьте, из этого открытого „ящика Пандоры“ очень быстро полезут предложения о том, кого и за что нужно ставить к стенке. Знаем же, проходили уже, почти в каждой семье есть свои посмертно реабилитированные», — заявил Илья Гращенков.

Эксперты также напомнили, что еще 14 лет назад процент судебных ошибок составлял 40%, что представляет потенциальную опасность для всех, кто может оказаться в списке претендентов на казнь по ложному обвинению.

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