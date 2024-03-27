В России потребовали вернуть смертную казнь после теракта в «Крокусе»

Президент Фонда «Центр развития региональной политики» Илья Гращенков выразил беспокойство, что смертная казнь может стать опасным инструментом не только для правосудия. Если распространить ее действие и на коррупционеров, и на других преступников, «расстрельный список», уверен эксперт, начнет стремительно расти. «Поверьте, из этого открытого „ящика Пандоры“ очень быстро полезут предложения о том, кого и за что нужно ставить к стенке. Знаем же, проходили уже, почти в каждой семье есть свои посмертно реабилитированные», — заявил Илья Гращенков.