В Ростове пациентке вернули возможность забеременеть, сшив одну матку из двух

Сотрудники пресс-службы рассказали, что в Ростове врачам удалось провести уникальную операцию, вернув пациентке из другого региона возможность зачать и выносить ребенка. По данным издания, у женщины выявили редкую патологию — удвоение тела матки и шейки матки, которое возникает у плода еще во время внутриутробного развития.