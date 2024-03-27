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В Ростове пациентке вернули возможность забеременеть, сшив одну матку из двух

В Ростове пациентке вернули возможность забеременеть, сшив одну матку из двух

27 марта 2024, 04:53
Фото: 1MI
В Ростове пациентке вернули возможность забеременеть, сшив одну матку из двух
В Ростове врачи вернули женщине возможность стать мамой, сшив из двух аномальных маток одну, об этом рассказали в пресс-службе НИИАПа РостГМУ.

Сотрудники пресс-службы рассказали, что в Ростове врачам удалось провести уникальную операцию, вернув пациентке из другого региона возможность зачать и выносить ребенка. По данным издания, у женщины выявили редкую патологию — удвоение тела матки и шейки матки, которое возникает у плода еще во время внутриутробного развития.

По словам врачей, подобная патология мешает женщинам вынашивать и рожать детей, однако ростовские специалисты оперируют подобные аномалии несколько раз в год, и часть пациенток уже возвращались обратно, чтобы родить своих малышей.

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Операцию выполняли врачи НИИАПа РостГМУ, а именно заведующий кафедрой акушерства и гинекологии № 1 Александр Рымашевский с врачом акушером-гинекологом Виталием Ануфриевым и ординатором Варварой Педченко. Операция длилась несколько часов, во время операции специалисты выявили миому, которая образовалась на дне матки.

Врачи удалили миому, после иссекли перегородку и сшили из двух маток одну, уже через полгода 36-летняя женщина сможет попробовать зачать ребенка.

Ранее в Ростове спасли новорожденного, у которого УЗИ показало шестикратное обвитие пуповины вокруг шеи. Кроме того, недавно ростовские медики выходили преждевременно родившуюся девочку весом всего 650 граммов.

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