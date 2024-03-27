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Published Сегодня, 08:28

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Updated Сегодня, 08:30

В Ростове суд арестовал замначальника СКЖД

В Ростове суд арестовал замначальника СКЖД

27 марта 2024, 08:28
Фото: 1MI
В Ростове суд арестовал замначальника СКЖД
В Ростове замначальнику СКЖД по строительству Константину Крят предъявили обвинения в злоупотреблении полномочиями, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

В среду, 27 марта, представители донских судов объявили, что Пролетарский районный суд Ростова рассмотрел ходатайство следователя по особо важным делам Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Следователь заявил о необходимости избрать меру пресечения в отношении замначальника Северо-Кавказской железной дороги по строительству Константина Крята, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями. Суд решил поместить под арест до 18 мая включительно, решение приняли 20 марта.

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Если вина дончанина будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Причины, почему в отношении Крята выдвинули подобные обвинения, пока неизвестны, данные уточняются.

Напомним, недавно стало известно, как будут выглядеть новые поезда, которые выпустят на высокоскоростные железнодорожные магистрали. Представители железных дорог России рассказали, что новые поезда будут способны развить скорость до 400 километров в час.

Ранее бывшего депутата Госдумы из Ростовской области осудили за попытку похищения банковских средств.

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