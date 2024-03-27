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Published Сегодня, 13:17

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Updated Сегодня, 13:19

В Ростове задержали экстремистов, вербовавших в свои ряды местных жителей

В Ростове задержали экстремистов, вербовавших в свои ряды местных жителей

27 марта 2024, 13:17
Фото: Картинка для иллюстрации / Изображение Midjourney
В Ростове задержали экстремистов, вербовавших в свои ряды местных жителей
Сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области задержали шесть участников запрещенной в РФ экстремистской организации «Алля-Аят»*, пишет ТАСС.

Силовики смогли задержать как главаря ячейки, так и пятерых участников экстремисткой организации. Они действовали в Ростовской области под предводительством иностранных кураторов и на их средства. Экстремисты вербовали здесь в свои ряды местных жителей.

Сообщается, что финансовая прибыль от деятельности ячейки также уходила за рубеж.

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Сейчас преступники задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации».

До этого в Ростове 11 лет дали мужчине, присягнувшему на верность террористам. Он записал для кураторов видеообращение с присягой и изъявил желание стать добровольцем.

Ранее сообщалось, что жителей Ростовской области пытаются подкупить для терактов.

* — запрещенная на территории РФ экстремистская организация

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