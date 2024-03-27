В Ростове задержали экстремистов, вербовавших в свои ряды местных жителей

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Силовики смогли задержать как главаря ячейки, так и пятерых участников экстремисткой организации. Они действовали в Ростовской области под предводительством иностранных кураторов и на их средства. Экстремисты вербовали здесь в свои ряды местных жителей.
Сообщается, что финансовая прибыль от деятельности ячейки также уходила за рубеж.
Сейчас преступники задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации».
До этого в Ростове 11 лет дали мужчине, присягнувшему на верность террористам. Он записал для кураторов видеообращение с присягой и изъявил желание стать добровольцем.
Ранее сообщалось, что жителей Ростовской области пытаются подкупить для терактов.
* — запрещенная на территории РФ экстремистская организация