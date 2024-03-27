В Ростовской области пограничники ФСБ спасли рыбу от браконьеров на 3,5 млн рублей

Операцию по спасению рыб провели на минувших выходных в акватории Таганрогского залива. Пограничники обнаружили там 76 незаконных оружий лова, принадлежащие браконьерам. Там была еще живая рыба. Всего порядка 800 особей. Некоторые из них были краснокнижными, например, осетр, севрюга и стерлядь.