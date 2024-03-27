В Ростовской области пограничники ФСБ спасли рыбу от браконьеров на 3,5 млн рублей

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Операцию по спасению рыб провели на минувших выходных в акватории Таганрогского залива. Пограничники обнаружили там 76 незаконных оружий лова, принадлежащие браконьерам. Там была еще живая рыба. Всего порядка 800 особей. Некоторые из них были краснокнижными, например, осетр, севрюга и стерлядь.
Сотрудники Погрануправления на месте выпустили живую рыбу обратно в море. Ущерб, нанесенный браконьерами, оценили в 3,5 миллиона рублей.
Ранее в Ростовской области задержали браконьеров за незаконный вылов рыбы в Цимлянском водохранилище. У них обнаружили больше 200 особей рыбы на сумму в почти 100 тысяч рублей.