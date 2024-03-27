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Сотрудникам пограничного управления ФСБ удалось спасти от лап браконьеров больше 800 особей рыбы

В Ростовской области пограничники ФСБ спасли рыбу от браконьеров на 3,5 млн рублей

27 марта 2024, 11:54
Фото: 1MI
Сотрудникам пограничного управления ФСБ удалось спасти от лап браконьеров больше 800 особей рыбы
Сотрудникам пограничного управления ФСБ удалось спасти от лап браконьеров больше 800 особей рыбы, в том числе краснокнижной, сообщает «Таганрогская правда».

Операцию по спасению рыб провели на минувших выходных в акватории Таганрогского залива. Пограничники обнаружили там 76 незаконных оружий лова, принадлежащие браконьерам. Там была еще живая рыба. Всего порядка 800 особей. Некоторые из них были краснокнижными, например, осетр, севрюга и стерлядь.

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Сотрудники Погрануправления на месте выпустили живую рыбу обратно в море. Ущерб, нанесенный браконьерами, оценили в 3,5 миллиона рублей.

Ранее в Ростовской области задержали браконьеров за незаконный вылов рыбы в Цимлянском водохранилище. У них обнаружили больше 200 особей рыбы на сумму в почти 100 тысяч рублей.

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#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Азовское море#Незаконный вылов рыбы в Ростовской области#Происшествия
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