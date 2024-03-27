В Ростовской области стремительно растут цены на транспорт и продукты

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Во вторник, 26 марта, сотрудники Центробанка опубликовали отчет о показателях инфляции в Ростовской области в феврале 2024 года.
Согласно данным отчета, показатели годовой инфляции за месяц увеличились с 7,1 до 7,29%. Причиной подобного явления называют рост расходов производителей и поставщиков товаров и услуг в Ростовской области, кроме того, в регионе заметно вырос спрос на отдельные непродовольственные товары.
Так, например, прирост цен на продовольственные товары составил 8,91% по отношению к февральским показателям прошлого года, заметнее всего подорожала плодоовощная продукция (на 12% по отношению к февралю 2023 года). Непродовольственные товары стали в среднем дороже на 5%, но самый больший прирост продемонстрировали услуги пассажирского транспорта, цены на которые увеличились на 27,25% с февраля 2023 года.
Ранее аналитики объявили, какие продукты для дончан стали дороже с начала 2024 года.