В Ростовской области стремительно растут цены на транспорт и продукты

Так, например, прирост цен на продовольственные товары составил 8,91% по отношению к февральским показателям прошлого года, заметнее всего подорожала плодоовощная продукция (на 12% по отношению к февралю 2023 года). Непродовольственные товары стали в среднем дороже на 5%, но самый больший прирост продемонстрировали услуги пассажирского транспорта, цены на которые увеличились на 27,25% с февраля 2023 года.