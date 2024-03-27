В Ростовской области завели дело против главы села за махинации с маткапиталом

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
В среду, 27 марта, сотрудники ФСБ объявили, что силовикам удалось выявить и пресечь незаконную деятельность главы администрации одного из сельских поселений в Веселовском районе. Его обвинили в мошенничестве при получении выплат.
Сотрудники ФСБ установили, что мужчина воспользовался своим статусом и связями, чтобы вместе с сотрудниками сельскохозяйственного
кредитного кооператива найти односельчан, имеющих право получить материнский капитал. Позднее с дончанами заключали договор о займе, который выдавали якобы для улучшения жилищных условий, но сам займ не предоставляли. Все документы подавали в ПФР, а после получения средств маткапитала деньги обналичивали, делили и тратили на собственные нужды.
Сейчас по факту произошедшего ФСБ и полиция возбудили уголовное дело о мошенничестве с выплатами, фигурантами дела стал чиновник и ряд других неустановленных лиц.
Ранее в Ростове двух бывших бухгалтеров медцентра осудили за хищение десятков миллионов рублей.