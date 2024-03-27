В Ростовской области завели дело против главы села за махинации с маткапиталом

кредитного кооператива найти односельчан, имеющих право получить материнский капитал. Позднее с дончанами заключали договор о займе, который выдавали якобы для улучшения жилищных условий, но сам займ не предоставляли. Все документы подавали в ПФР, а после получения средств маткапитала деньги обналичивали, делили и тратили на собственные нужды.