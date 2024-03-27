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Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

В Ростовской области завели дело против главы села за махинации с маткапиталом

В Ростовской области завели дело против главы села за махинации с маткапиталом

27 марта 2024, 11:02
Фото: 1MI
В Ростовской области завели дело против главы села за махинации с маткапиталом
В Ростовской области главу одного из сел в Веселовском районе обвинили в мошенничестве с выплатами, деталями поделились в пресс-службе регионального управления ФСБ.

В среду, 27 марта, сотрудники ФСБ объявили, что силовикам удалось выявить и пресечь незаконную деятельность главы администрации одного из сельских поселений в Веселовском районе. Его обвинили в мошенничестве при получении выплат.

Сотрудники ФСБ установили, что мужчина воспользовался своим статусом и связями, чтобы вместе с сотрудниками сельскохозяйственного

кредитного кооператива найти односельчан, имеющих право получить материнский капитал. Позднее с дончанами заключали договор о займе, который выдавали якобы для улучшения жилищных условий, но сам займ не предоставляли. Все документы подавали в ПФР, а после получения средств маткапитала деньги обналичивали, делили и тратили на собственные нужды.

Житель Ростовской области 21 раз обналичил маткапитал
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Сейчас по факту произошедшего ФСБ и полиция возбудили уголовное дело о мошенничестве с выплатами, фигурантами дела стал чиновник и ряд других неустановленных лиц.

Ранее в Ростове двух бывших бухгалтеров медцентра осудили за хищение десятков миллионов рублей.

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