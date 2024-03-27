В ЦБ объяснили высокие цены на бананы в Ростовской области

При этом, по данным ЦБР, на рынке Ростовской области выросло предложение куриных яиц. Этого удалось добиться как с помощью увеличения объемов производства самого региона, так и с помощью наращивания импорта, кроме того, в отдельных случаях с поставщиками продукции заключили соглашения о стабилизации цен.