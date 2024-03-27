В ЦБ объяснили высокие цены на бананы в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
На днях аналитики Центробанка России представили отчет об инфляции в феврале 2024 года. Согласно данным специалистов, в прошлом месяце цены на продукты выросли на 8,91% в годовом выражении.
При этом, по данным ЦБР, на рынке Ростовской области выросло предложение куриных яиц. Этого удалось добиться как с помощью увеличения объемов производства самого региона, так и с помощью наращивания импорта, кроме того, в отдельных случаях с поставщиками продукции заключили соглашения о стабилизации цен.
«В итоге яйца в феврале подорожали не так сильно, как год назад. В годовом выражении рост цен на них замедлился», — рассказали аналитики, добавив, что и фруктов на прилавках донских рынков и магазинов стало больше.
Импорт фруктов также увеличили, а темпы роста цен на апельсины, лимоны, бананы и виноград в Ростовской области удалось снизить. Вместе с этим выросло и предложение тепличных овощей, их объемы производства увеличились, благодаря чему огурцы и помидоры подорожали меньше, чем могли бы.
Ранее свежие огурцы стали дороже на 8,6%, а помидоры — на 4,9%.