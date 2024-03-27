Зачисление в первый класс: как записать ребенка в школу в 2024 году

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Прием заявлений в школу проводится в два этапа. С 1 апреля по 30 июня принимаются заявки на детей, которые подают документы по месту жительства или временной регистрации, а также те, кто имеет право на льготы. Заявление можно подать заранее на портале Госуслуг, где оно будет сохранено как черновик.
При наступлении приема, сервис напомнит о необходимости его отправки. Сведения о действующих льготах размещены на портале Минпросвещения. Второй этап приема проходит с 6 июля по 5 сентября, и в этот период можно подать заявление в любую школу.
Чтобы подать заявление, необходимо подготовить паспорт родителей и свидетельство о рождении ребенка, а также выяснить номер или название школы, где в дальнейшем будет учиться ребенок.
Иногда могут потребоваться и другие документы, но об этом сообщат дополнительно.
Вы можете отправить заявление на зачисление ребенка в школу удаленно или принести его лично. Рекомендуется уточнить все доступные варианты в соответствующем образовательном учреждении.
Как обратиться:
Заполните заявление на поступление в школу в вашем личном кабинете до начала основного приема, и ваш черновик будет сохранен. Уведомление о зачислении будет доступно в вашем личном кабинете в течение шести рабочих дней после завершения приема заявлений.
В случае, если уведомление не поступило, обратитесь в школу. Также нужно не забыть передать в образовательное учреждение оригиналы документов.
Ваш ребенок будет зачислен в первый класс и сможет начать занятия в сентябре.
Родители имеют право выбирать для своего ребенка любую российскую школу, независимо от места проживания или прописки. Однако существует приказ Министерства образования и науки РФ, в соответствии с которым приоритет при зачислении в образовательное учреждение имеют дети, прописанные в том районе, где расположена школа, или имеющие право на льготы.
Возможность записи в школу без учета места прописки открывается 6 июля. Если не будет свободных мест в выбранную школу, то родителям будут предложены альтернативные варианты.
Согласно законодательству, детей принимают в первый класс с 6 лет и 6 месяцев (к первому сентября возраст ребенка должен быть не меньше шести с половиной лет) и до 8 лет.
В особых случаях, зачисление может быть ранее или позже, но такое решение должно быть обосновано (например, особенностями развития или серьезными жизненными обстоятельствами). Окончательное решение принимают специалисты департамента образования, а не учителя или директор школы.
При подготовке ребенка к школе стоит обратить внимание на несколько важных вещей, которые помогут ему чувствовать себя комфортно и успешно учиться.
Выберите удобный и прочный рюкзак правильного размера, чтобы ребенок мог без труда носить свои учебники и принадлежности;
Включите в список покупок канцелярские товары, такие как ручки, карандаши, линейки, краски и т. д., необходимые для занятий в школе;
Приобретите заранее учебники и тетради, которые понадобятся вашему ребенку в соответствии с учебным планом его класса;
Подумайте о покупке удобной и подходящей школьной формы, а также дополнительной одежды для занятий физкультурой. Не забудьте про удобную обувь для повседневной носки;
Подготовьте контейнер для перекусов и воду для вашего ребенка, чтобы он мог поддерживать энергию в течение дня;
Приобретите органайзер или ежедневник, чтобы помочь вашему ребенку организовать свои учебные задания и внеклассные мероприятия.
Важно помнить, что каждый ребенок уникален, поэтому при выборе школьных принадлежностей стоит учитывать индивидуальные предпочтения и потребности ученика.
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