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Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Зачисление в 1 класс: как записать ребенка в школу в 2024 году

Зачисление в первый класс: как записать ребенка в школу в 2024 году

27 марта 2024, 12:13
Фото: Изображение Midjourney
Зачисление в 1 класс: как записать ребенка в школу в 2024 году
Чтобы записать будущего первоклассника в школу необходимо заранее об этом позаботиться и подготовить необходимый пакет документов. Как попасть в первый класс, в материале RostovGazeta.

Когда записывать ребенка в школу

Прием заявлений в школу проводится в два этапа. С 1 апреля по 30 июня принимаются заявки на детей, которые подают документы по месту жительства или временной регистрации, а также те, кто имеет право на льготы. Заявление можно подать заранее на портале Госуслуг, где оно будет сохранено как черновик.

При наступлении приема, сервис напомнит о необходимости его отправки. Сведения о действующих льготах размещены на портале Минпросвещения. Второй этап приема проходит с 6 июля по 5 сентября, и в этот период можно подать заявление в любую школу.

Документы для записи ребенка в школу

Чтобы подать заявление, необходимо подготовить паспорт родителей и свидетельство о рождении ребенка, а также выяснить номер или название школы, где в дальнейшем будет учиться ребенок.

Иногда могут потребоваться и другие документы, но об этом сообщат дополнительно.

Документы для записи ребенка в школуДокументы для записи ребенка в школу
Документы для записи ребенка в школу
Фото: 1MI

Как записать ребенка в первый класс

Вы можете отправить заявление на зачисление ребенка в школу удаленно или принести его лично. Рекомендуется уточнить все доступные варианты в соответствующем образовательном учреждении.

Как обратиться:

  • портал Госуслуг;
  • МФЦ;
  • сайты региональных органов образования;
  • в саму школу: написать заявление на месте, отправить его по почте с уведомлением о вручении или отправить файл на электронный адрес.
Как записать ребенка в первый классКак записать ребенка в первый класс
Как записать ребенка в первый класс
Фото: 1MI

Как записать ребенка в школу через Госуслуги

Заполните заявление на поступление в школу в вашем личном кабинете до начала основного приема, и ваш черновик будет сохранен. Уведомление о зачислении будет доступно в вашем личном кабинете в течение шести рабочих дней после завершения приема заявлений.

В случае, если уведомление не поступило, обратитесь в школу. Также нужно не забыть передать в образовательное учреждение оригиналы документов.

Ваш ребенок будет зачислен в первый класс и сможет начать занятия в сентябре.

Как записать ребенка в школу без прописки

Родители имеют право выбирать для своего ребенка любую российскую школу, независимо от места проживания или прописки. Однако существует приказ Министерства образования и науки РФ, в соответствии с которым приоритет при зачислении в образовательное учреждение имеют дети, прописанные в том районе, где расположена школа, или имеющие право на льготы.

Возможность записи в школу без учета места прописки открывается 6 июля. Если не будет свободных мест в выбранную школу, то родителям будут предложены альтернативные варианты.

Со скольки лет берут в первый класс

Согласно законодательству, детей принимают в первый класс с 6 лет и 6 месяцев (к первому сентября возраст ребенка должен быть не меньше шести с половиной лет) и до 8 лет.

В особых случаях, зачисление может быть ранее или позже, но такое решение должно быть обосновано (например, особенностями развития или серьезными жизненными обстоятельствами). Окончательное решение принимают специалисты департамента образования, а не учителя или директор школы.

Со скольки лет берут в первый классСо скольки лет берут в первый класс
Со скольки лет берут в первый класс
Фото: 1MI

Как собрать ребенка к школе

При подготовке ребенка к школе стоит обратить внимание на несколько важных вещей, которые помогут ему чувствовать себя комфортно и успешно учиться.

  1. Выберите удобный и прочный рюкзак правильного размера, чтобы ребенок мог без труда носить свои учебники и принадлежности;

  2. Включите в список покупок канцелярские товары, такие как ручки, карандаши, линейки, краски и т. д., необходимые для занятий в школе;

  3. Приобретите заранее учебники и тетради, которые понадобятся вашему ребенку в соответствии с учебным планом его класса;

  4. Подумайте о покупке удобной и подходящей школьной формы, а также дополнительной одежды для занятий физкультурой. Не забудьте про удобную обувь для повседневной носки;

  5. Подготовьте контейнер для перекусов и воду для вашего ребенка, чтобы он мог поддерживать энергию в течение дня;

  6. Приобретите органайзер или ежедневник, чтобы помочь вашему ребенку организовать свои учебные задания и внеклассные мероприятия.

Как собрать ребенка к школеКак собрать ребенка к школе
Как собрать ребенка к школе
Фото: 1MI

Важно помнить, что каждый ребенок уникален, поэтому при выборе школьных принадлежностей стоит учитывать индивидуальные предпочтения и потребности ученика.

Ранее омбудсмен раскрыл, чему будут учить на уроках семьеведения в школах Ростова. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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