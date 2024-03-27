Зачисление в первый класс: как записать ребенка в школу в 2024 году

Прием заявлений в школу проводится в два этапа. С 1 апреля по 30 июня принимаются заявки на детей, которые подают документы по месту жительства или временной регистрации, а также те, кто имеет право на льготы. Заявление можно подать заранее на портале Госуслуг, где оно будет сохранено как черновик.