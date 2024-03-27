«Заткнули уши ватой»: в ЦГБ в Ростове ребенку отказались сделать снимок

«В приемном отделении никого не было. Прождали мы минут десять, и только после повторного обращения, нас приняли. Меня сразу выгнали из кабинета, сообщив, что у меня нет бахил. На мой вопрос где их купить, сказали, что надо идти в аптеку на Ворошиловском. Но как я мог быстро сходить в аптеку за бахилами, если главный вход был закрыт?!» — недоумевает ростовчанин.