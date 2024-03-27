«Заткнули уши ватой»: в ЦГБ в Ростове ребенку отказались сделать снимок

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Житель Ростова Сергей [имя изменено по его просьбе — прим. редакции] рассказывает, что у него заболела дочь. Ребенка осмотрели в поликлинике по месту жительства, выписали лечение. И предупредили, что если самочувствие ухудшится, необходимо вызывать скорую и ехать в ЛОР-отделение горбольницы № 1 имени Семашко — делать снимок с возможной последующей госпитализацией.
«В пятницу дочери стало плохо. Она завязывала шнурки и у нее закружилась голова. Моя жена с младшим ребенком лежит сейчас в больнице. Поэтому вернувшись с работы я вызвал такси и мы поехали в ЦГБ», — рассказывает Сергей.
По словам собеседника, время было позднее — в районе 22-23.00 мск. Главный вход больницы оказался закрыт. Поэтому пришлось идти пешком — в обход на Семашко.
«В приемном отделении никого не было. Прождали мы минут десять, и только после повторного обращения, нас приняли. Меня сразу выгнали из кабинета, сообщив, что у меня нет бахил. На мой вопрос где их купить, сказали, что надо идти в аптеку на Ворошиловском. Но как я мог быстро сходить в аптеку за бахилами, если главный вход был закрыт?!» — недоумевает ростовчанин.
В итоге, отцу пришлось ждать в коридоре, а дочку приняли.
«У дочери были очень нехорошие симптомы. Я ей велел обо всем подробно рассказать врачам, — отмечает Сергей. — Она так и сказала, что у нее болит голова, болят уши и кружится голова. Но ей сообщили, что ничего страшного. Закапали в уши, воткнули туда вату и отправили нас домой».
Собеседник добавляет, что дочка неоднократно просила сделать снимок, как ей было велено.
«О необходимости сделать снимок говорил и врач районной детской поликлиник, и моя жена — она тоже медик», — уточняет ростовчанин.
Однако в круглосуточном отделении горбольницы врачи объяснили, что аппарат на ночь отключают, и что приезжать надо было или раньше, или завтра утром.
«А если человеку требуется экстренная помощь, аппарат тоже включать не будут?» — задается вопросом Сергей.
По словам жителя Ростова, при повторном обращении с дочерью в поликлинику по месту жительства, доктор удивился, почему ребенка не госпитализировали.
«Врач так и сказала, что у нас все очень серьезно. Дочери сделали снимок и велели срочно ложиться в больницу», — рассказывает Сергей.
На момент подготовки материала ростовчанин сообщил, что вызвал скорую с целью последующей госпитализации ребенка.
Разъяснить ситуацию в приемной горбольницы № 1 корреспонденту RostovGazeta не удалось. На вопрос о том, нормальная ли это практика — отключать необходимый для диагностики аппарат на ночь, предположили, что аппарат мог требовать технической остановки.
«Такое вполне возможно. Но в телефонном режиме вам вряд ли кто-то ответит», — подчеркнули в больнице.
Редакция направила официальный запрос. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, как ростовчанка после эстетической операции в больнице обнаружила пропажу пупка.