Железнодорожный переезд на Нансена закроют для водителей в Ростове

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Уточняется, что речь идет о 1217 км переезда на улице Нансена. Из-за ремонтных работ 31 марта он будет закрыт для движения автомобилей. Искать альтернативные пути движения придется с 09.00 до 19.00 мск.
Водителей попросили учесть временные неудобства и заранее продумать свой маршрут движения в воскресенье.
Напомним, десятки улиц перекроют в Ростове для водителей с апреля. Это связано с ремонтами дорог и другими коммунальными работами. В список ограничений движения попали улицы Иловайская, Павлова, Ленточная и другие.