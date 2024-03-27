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Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

В воскресенье, 31 марта, не будет работать железнодорожный переезд на Нансена в Ростове

Железнодорожный переезд на Нансена закроют для водителей в Ростове

27 марта 2024, 12:25
Фото: 1MI
В воскресенье, 31 марта, не будет работать железнодорожный переезд на Нансена в Ростове
В воскресенье, 31 марта, не будет работать железнодорожный переезд на Нансена в Ростове, предупредили водителей в Минтрансе региона.

Уточняется, что речь идет о 1217 км переезда на улице Нансена. Из-за ремонтных работ 31 марта он будет закрыт для движения автомобилей. Искать альтернативные пути движения придется с 09.00 до 19.00 мск.

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Водителей попросили учесть временные неудобства и заранее продумать свой маршрут движения в воскресенье.

Напомним, десятки улиц перекроют в Ростове для водителей с апреля. Это связано с ремонтами дорог и другими коммунальными работами. В список ограничений движения попали улицы Иловайская, Павлова, Ленточная и другие.

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