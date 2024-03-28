Буцаев инициировал создание в вузах центров компетенций по экономике замкнутого цикла

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
Об этом он рассказал в рамках первого очного заседания консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла.
Издание пишет, что Буцаев предложил опросить все образовательные учреждения, которые являются участниками консорциума, на предмет готовности создания при участии Российского экологического оператора такой кафедры с индустриальным партнером. В случае положительного решения РЭО готов найти индустриального партнера как на федеральном, так и на местном уровне. Буцаев выразил уверенность, что к программам такого рода предприятия проявят интерес.
Также РЭО планирует создать федеральную сеть региональных центров компетенций в ведущих вузах регионов, где находятся экопромышленные парки Российского экологического оператора.
Совместно с университетами — членами консорциума РЭО разработал три магистерские программы: «Инженерные решения для экономики замкнутого цикла» (МИСиС), «Зеленая экономика и управление ресурсами» и «ESG-трансформация предприятий» (РЭУ им. Г. В. Плеханова), а также 5 программ дополнительного профессионального образования.
В рамках консорциума также была создана модульная образовательная программа, посвященная обращению с отходами в экономике замкнутого цикла. Она состоит из десяти учебных модулей, призванных формировать важные отраслевые компетенции в области обращения с отходами и экономики замкнутого цикла. Все модули этой образовательной программы находятся в открытом доступе.
В сентябре 2021 года РЭО организовал консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. В его состав вошли 20 вузов, 4 профильные научные организации, 15 предприятий реального сектора и 2 банка. Общее количество организаций и вузов превышает 40.
В 2024 году Российский экологический оператор планирует учредить стипендиальную программу для поощрения научной и исследовательской работы студентов в области обращения с отходами и экономики замкнутого цикла.