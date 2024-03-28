rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:33

Published Сегодня, 16:33

Modified Сегодня, 16:33

Updated Сегодня, 16:33

Буцаев инициировал создание в вузах центров компетенций по экономике замкнутого цикла

Буцаев инициировал создание в вузах центров компетенций по экономике замкнутого цикла

28 марта 2024, 16:33
Фото: reo.ru
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев инициировал создание в вузах центров компетенций с индустриальными партнерами. Такое решение позволит организовать обучение без отрыва от производства.

Об этом он рассказал в рамках первого очного заседания консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла.

Издание пишет, что Буцаев предложил опросить все образовательные учреждения, которые являются участниками консорциума, на предмет готовности создания при участии Российского экологического оператора такой кафедры с индустриальным партнером. В случае положительного решения РЭО готов найти индустриального партнера как на федеральном, так и на местном уровне. Буцаев выразил уверенность, что к программам такого рода предприятия проявят интерес.

Также РЭО планирует создать федеральную сеть региональных центров компетенций в ведущих вузах регионов, где находятся экопромышленные парки Российского экологического оператора.

Совместно с университетами — членами консорциума РЭО разработал три магистерские программы: «Инженерные решения для экономики замкнутого цикла» (МИСиС), «Зеленая экономика и управление ресурсами» и «ESG-трансформация предприятий» (РЭУ им. Г. В. Плеханова), а также 5 программ дополнительного профессионального образования.

В рамках консорциума также была создана модульная образовательная программа, посвященная обращению с отходами в экономике замкнутого цикла. Она состоит из десяти учебных модулей, призванных формировать важные отраслевые компетенции в области обращения с отходами и экономики замкнутого цикла. Все модули этой образовательной программы находятся в открытом доступе.

В сентябре 2021 года РЭО организовал консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. В его состав вошли 20 вузов, 4 профильные научные организации, 15 предприятий реального сектора и 2 банка. Общее количество организаций и вузов превышает 40.

В 2024 году Российский экологический оператор планирует учредить стипендиальную программу для поощрения научной и исследовательской работы студентов в области обращения с отходами и экономики замкнутого цикла.

Подпишитесь
Ростовские врачи ищут сокровища в желудках, а дончане — сообщения об атаках БПЛА
Сегодня, 15:40
Погибшие в «Крокусе» сестры выжили в теракте в Волгодонске в 1999 году
Сегодня, 15:35
На ремонт ростовского морга потратят более 100 миллионов рублей
Сегодня, 14:21
В Ростовской области с 1 апреля запретят использовать лодки с моторами
Сегодня, 14:11
Общественник Махмудов рассказал, какие продукты могут нанести вред здоровью в Ростове
Сегодня, 13:50
«Нахичеванский Моня»: как в Ростове выступал скрипач-виртуоз Мирон Хачумов
Сегодня, 15:38
"