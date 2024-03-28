Буцаев инициировал создание в вузах центров компетенций по экономике замкнутого цикла

Издание пишет, что Буцаев предложил опросить все образовательные учреждения, которые являются участниками консорциума, на предмет готовности создания при участии Российского экологического оператора такой кафедры с индустриальным партнером. В случае положительного решения РЭО готов найти индустриального партнера как на федеральном, так и на местном уровне. Буцаев выразил уверенность, что к программам такого рода предприятия проявят интерес.