Часть жителей Ростова освободили от оплаты парковок

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Updated Сегодня, 05:52
Для пользования платными парковками многодетным ростовчанам нужно будет получить льготное парковочное разрешение. Их будут выдавать лишь с 10 апреля.
Глава городской администрации Алексей Логвиненко предупредил, что со списком необходимых для получения разрешения документов многодетные семьи могут ознакомиться на сайте городской администрации.
Напомним, в марте платную парковку ввели на Социалистической в Ростове. Там появилось до десяти платных парковочных мест.
Тем временем ростовчан стали вдвое чаще штрафовать за неуплату парковки.