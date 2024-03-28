rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:50

Published Сегодня, 05:50

Modified Сегодня, 05:52

Updated Сегодня, 05:52

Платную парковку в Ростове разрешат не оплачивать многодетным семьям

Часть жителей Ростова освободили от оплаты парковок

28 марта 2024, 05:50
Фото: 1MI
Платную парковку в Ростове разрешат не оплачивать многодетным семьям

Многодетным семьям разрешили не платить за парковку в Ростове

Платную парковку в Ростове разрешат не оплачивать многодетным семьям, рассказал глава городской управы Алексей Логвиненко.

Для пользования платными парковками многодетным ростовчанам нужно будет получить льготное парковочное разрешение. Их будут выдавать лишь с 10 апреля.

Сколько стоят платные парковки в Ростове и как на них сэкономить
Узнать подробнее

Глава городской администрации Алексей Логвиненко предупредил, что со списком необходимых для получения разрешения документов многодетные семьи могут ознакомиться на сайте городской администрации.

Напомним, в марте платную парковку ввели на Социалистической в Ростове. Там появилось до десяти платных парковочных мест.

Тем временем ростовчан стали вдвое чаще штрафовать за неуплату парковки.

Читайте также:
Железнодорожный переезд на Нансена закроют для водителей в РостовеЯмы на дорогах в четыре раза увеличили число ДТП в Ростовской областиПеревозчики закупят 25 автобусов для обслуживания нового автовокзала в Ростове
#Город#Касается каждого#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Транспорт#Платная парковка#Последние новости Ростова на сегодня#Дороги
Подпишитесь
В Ростове школьница умерла от менингита, а у бездомных собак весеннее обострение
Вчера, 17:16
Семьям погибших в «Крокусе» жителей Ростовской области выплатят по 1 млн рублей
Вчера, 17:12
«Почему узнаем из Telegram»: жители Ростовской области недовольны оповещением о БПЛА
Вчера, 16:43
Голубев впервые с начала СВО объявил атаку беспилотников на Ростовскую область
Вчера, 16:42
Психолог Разумовская объяснила, как ростовчанам справиться с тревожностью
Вчера, 15:26
Вооруженную охрану выставили у торговых центров Ростовской области
Вчера, 15:06
"