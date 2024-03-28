Дочь погибшей в теракте жительницы Таганрога собирает деньги на похороны

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
На днях в списках людей, чьи жизни унесла трагедия в «Крокус сити холл», появились имена двух жителей Таганрога Виктории Ченгаевой и ее сына-подростка Артемия. В «Крокус» в вечер теракта они пришли на концерт группы «Пикник». С ними был муж Виктории и отец Артемия Василий. Его судьба до сих пор неизвестна.
У Виктории осталось три дочери, одна из которых несовершеннолетняя. Старшая дочь Ангелина в социальных сетях рассказала, что возьмет опекунство над девочкой. В этом ей уже помогают органы опеки. Ребенку о гибели родителей и старшего брата пока не сообщили. Однако в органах опеки заверили, что предоставят психолога, чтобы помочь девочке пережить травматическое событие.
Также Ангелина сейчас ищет деньги на похороны. Она организовала сбор средств. Деньги нужны и на опеку над младшей сестрой.
Накануне губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что семьям погибших в «Крокусе» жителей Ростовской области выплатят по одному миллиону рублей.