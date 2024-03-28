rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:34

Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

Дочь погибшей в теракте жительницы Таганрога собирает деньги на похороны

Дочь погибшей в теракте жительницы Таганрога собирает деньги на похороны

28 марта 2024, 10:34
Фото: 1MI
Дочь погибшей в теракте жительницы Таганрога собирает деньги на похороны
Дочь погибшей в «Крокусе» Виктории Ченгаевой собирается оформить опеку над несовершеннолетней сестрой, об этом она рассказала в своих социальных сетях.

На днях в списках людей, чьи жизни унесла трагедия в «Крокус сити холл», появились имена двух жителей Таганрога Виктории Ченгаевой и ее сына-подростка Артемия. В «Крокус» в вечер теракта они пришли на концерт группы «Пикник». С ними был муж Виктории и отец Артемия Василий. Его судьба до сих пор неизвестна.

Среди тел погибших в «Крокусе» опознали многодетную мать из Таганрога и ее сына
Узнать подробнее

У Виктории осталось три дочери, одна из которых несовершеннолетняя. Старшая дочь Ангелина в социальных сетях рассказала, что возьмет опекунство над девочкой. В этом ей уже помогают органы опеки. Ребенку о гибели родителей и старшего брата пока не сообщили. Однако в органах опеки заверили, что предоставят психолога, чтобы помочь девочке пережить травматическое событие.

Также Ангелина сейчас ищет деньги на похороны. Она организовала сбор средств. Деньги нужны и на опеку над младшей сестрой.

Накануне губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что семьям погибших в «Крокусе» жителей Ростовской области выплатят по одному миллиону рублей.

Читайте также:
В Ростовской области отменяют концерты и занятия из-за теракта в «Крокусе»После теракта в «Крокусе» безопасность Ростовской области будут оценивать каждый часГубернатор Ростовской области призвал жестко наказать виновников теракта в «Крокусе»
#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дети#Москва#Таганрог#Теракт#Голубев#Соцсети#Василий Голубев#Жертвы#Происшествия#Теракт в Крокусе#Крокус
Подпишитесь
В Ростове школьница умерла от менингита, а у бездомных собак весеннее обострение
Вчера, 17:16
Семьям погибших в «Крокусе» жителей Ростовской области выплатят по 1 млн рублей
Вчера, 17:12
«Почему узнаем из Telegram»: жители Ростовской области недовольны оповещением о БПЛА
Вчера, 16:43
Голубев впервые с начала СВО объявил атаку беспилотников на Ростовскую область
Вчера, 16:42
Психолог Разумовская объяснила, как ростовчанам справиться с тревожностью
Вчера, 15:26
Вооруженную охрану выставили у торговых центров Ростовской области
Вчера, 15:06
"