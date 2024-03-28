Дочь погибшей в теракте жительницы Таганрога собирает деньги на похороны

У Виктории осталось три дочери, одна из которых несовершеннолетняя. Старшая дочь Ангелина в социальных сетях рассказала, что возьмет опекунство над девочкой. В этом ей уже помогают органы опеки. Ребенку о гибели родителей и старшего брата пока не сообщили. Однако в органах опеки заверили, что предоставят психолога, чтобы помочь девочке пережить травматическое событие.