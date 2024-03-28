Экс-директор центра занятости в Ростовской области отбирала премии у подчиненных

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
На своей должности подозреваемая в течение трех лет — с 2020 по 2022 год — получала деньги от своих подчиненных, которые тем начислялись в качестве премий за работу. Сотрудников экс-директор «обчистила» на 400 тысяч рублей.
На допросе женщина полностью признала вину. Сейчас решается вопрос об избрании дня нее меры пресечения. Само расследование еще продолжается для выяснения всех обстоятельств.
Ранее начался суд против экс-главы ЖКХ Пролетарского района Ростова Стеллы Руф. Ее также обвинили в превышении должностных полномочий.
По аналогичной статье подходит к завершению рассмотрение уголовного дела в отношении экс-министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской. Приговор ей вынесут 29 марта.