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Published Сегодня, 09:35

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Updated Сегодня, 09:37

Экс-директор центра занятости в Ростовской области отбирала премии у подчиненных

Экс-директор центра занятости в Ростовской области отбирала премии у подчиненных

28 марта 2024, 09:35
Фото: 1MI
Экс-директор центра занятости в Ростовской области отбирала премии у подчиненных
В отношении бывшего директора центра занятости населения возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий, рассказали в Следкоме Ростовской области.

На своей должности подозреваемая в течение трех лет — с 2020 по 2022 год — получала деньги от своих подчиненных, которые тем начислялись в качестве премий за работу. Сотрудников экс-директор «обчистила» на 400 тысяч рублей.

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На допросе женщина полностью признала вину. Сейчас решается вопрос об избрании дня нее меры пресечения. Само расследование еще продолжается для выяснения всех обстоятельств.

Ранее начался суд против экс-главы ЖКХ Пролетарского района Ростова Стеллы Руф. Ее также обвинили в превышении должностных полномочий.

По аналогичной статье подходит к завершению рассмотрение уголовного дела в отношении экс-министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской. Приговор ей вынесут 29 марта.

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