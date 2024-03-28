Эксперт рассказал, почему важно делать скрининг при беременности

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
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Updated Сегодня, 08:15
Медики научились выявлять потенциальные риски заболеваний еще на стадии развития плода или сразу после его рождения. Для этого используются перинатальные и неонатальные скрининги, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Скрининги позволяют выявить серьезные аномалии в развитии плода и новорожденного ребенка, хромосомные нарушения и врожденные заболевания. Это уже стало обычной практикой, но все равно необходимо, чтобы все будущие мамы и дети проходили его, так как многие женщины отказываются. Это может привести к тому, что проблемы, такие как первичный иммунодефицит, могут остаться незамеченными, рассказал Вострухов.
Первичный иммунодефицит — это нарушения работы иммунной системы, из-за которых у новорожденного ребенка практически отсутствует защита от инфекций, которые быстро становятся хроническими. При этом органы и ткани поражаются тяжелыми воспалительными процессами.
Инфекционные заболевания при первичном иммунодефиците протекают очень тяжело, сложно поддающиеся лечению и могут привести к смерти. Только своевременная и ранняя диагностика, правильное лечение и соблюдение определенных правил в семье, таких как изоляция ребенка от источников инфекций, дадут надежду на успешное лечение ребенка, пояснил эксперт.
Лечение первичного иммунодефицита может быть назначено только специалистом-иммунологом, который будет контролировать эффективность терапии и менять препараты, если нет немедленного эффекта. Самостоятельное лечение в данном случае опасно и запрещено. При правильно подобранном лечении и легкой форме первичного иммунодефицита человек может вести полноценную жизнь до старости, основное условие успеха здесь — это своевременная диагностика и участие квалифицированных специалистов, подчеркнул Вострухов.