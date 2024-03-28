Эксперт рассказал, почему важно делать скрининг при беременности

Скрининги позволяют выявить серьезные аномалии в развитии плода и новорожденного ребенка, хромосомные нарушения и врожденные заболевания. Это уже стало обычной практикой, но все равно необходимо, чтобы все будущие мамы и дети проходили его, так как многие женщины отказываются. Это может привести к тому, что проблемы, такие как первичный иммунодефицит, могут остаться незамеченными, рассказал Вострухов.