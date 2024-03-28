Эксперты ООО «ЭКОГРАД-Н» рассказали дончанам, как извлечь пользу из мусора

Проблема заключается в том, что ни контейнерные площадки, ни обслуживающая их техника не рассчитаны на такой вид отходов и его объемы. Прессующий механизм мусоровоза может сломаться о толстые ветки. А ручной сбор их с площадок попросту не предусмотрен.