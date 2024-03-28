Эксперты ООО «ЭКОГРАД-Н» рассказали дончанам, как извлечь пользу из мусора

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Можно ли размещать ветки и листья на контейнерных площадках, и что полезного можно сделать с прошлогодней листвой — в материале RostovGazeta.
С первыми теплыми днями весной наступает время уборки садовых и придомовых территорий. Землю очищают от остатков сухой травы и прошлогодней листвы, производят опиловку сухих и мешающих веток. Именно такие отходы начинают повсеместно появляться на контейнерных площадках Ростовской области, провоцируя образование свалочных очагов.
«С сезонным появлением растительных отходов на контейнерных площадках мы сталкиваемся постоянно, — отмечает заместитель директора ООО „ЭКОГРАД-Н“ Олег Бутримов. — Зачастую, старую листву вместе с землей забрасывают прямо в бак. А огромные ветки, даже не распиливая, складируют просто рядом, хотя это делать категорически запрещено».
Проблема заключается в том, что ни контейнерные площадки, ни обслуживающая их техника не рассчитаны на такой вид отходов и его объемы. Прессующий механизм мусоровоза может сломаться о толстые ветки. А ручной сбор их с площадок попросту не предусмотрен.
«Заполненные такими отходами баки уже не могут вместить в себя обычный бытовой мусор, который граждане продолжают нести на контейнерную площадку. В итоге люди оставляют свои пакеты рядом или отправляют к тем же веткам. Так и начинают образоваться свалочные очаги», — разъясняет представитель регоператора.
Эксперт уточняет, что растительные ветки, старая земля и листва не относятся к разряду твердых коммунальных отходов. Они не входят в тариф и должны утилизироваться отдельно.
«Тоже самое касается строительных, опасных и прочих других отходов», — уточняет начальник отдела экологического контроля ООО «ЭКОГРАД-Н» Анна Терешина.
Собеседница разъясняет, что размещение на контейнерных площадках или вблизи от них любых отходов, не относящихся к ТКО, является серьезным нарушением правил городского благоустройства.
«Лица, уличенные в таких действиях, могут быть привлечены к административной ответственности и серьезному штрафу со стороны административных органов», — сообщает Анна Терёшина.
Эксперты разъясняют, что к твердым-коммунальным (ТКО) относятся отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами. А также бытовые товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования. Для таких отходов оборудованы контейнерные площадки с баками (контейнерами).
Однако если эти отходы по габаритам не помещаются в баки, то они считаются крупногабаритными. Размещать их следует в специальные отсеки или мульды, которые предусмотрены на контейнерных площадках.
Опавшую листву и порубочные остатки — ветки, кряжи, а также растительные отходы, образовавшиеся при уходе за древесно-кустарниковыми посадками, нужно сразу вывозить после проведения работ, а не складировать в баках для твердых коммунальных отходов. Регоператор напоминает, что такой мусор не учитывается при расчете нормативов накопления ТКО.
Для вывоза такого мусора администрациям, управляющим компаниям, ЖКХ или гражданам следует отдельно заключать договор. Договор может быть заключен как с региональным оператором, например, с ООО «ЭКОГРАД-Н», или с другими организациями, обладающими соответствующей разрешительной документацией.
Современные мировые тенденции ориентированы на снижение доли отходов, направленных на захоронение на полигоне. Не случайно воплощается раздельный сбор мусора, развиваются производства по переработке различных отходов для их дальнейшего использования. Например, из пластика создаются лавочки. А из шин — покрытия для детских площадок. И таких примеров, по словам экспертов, много.
«Проще всего с растительными отходами. Например, опавшие листья, особенно прошлогодние, прошедшие полураспад — это отличный материал для компостирования и получения удобрений для применения в садоводстве. А древесная щепа — ценнейший ресурс для мульчирования клумб и грядок, для засыпки дорожек», — отмечает начальник отдела по охране окружающей среды ООО «ЭКОГРАД-Н» Алла Долженкова.
Эксперт добавляет, что современные домашние системы для измельчения и мульчирования доступны по стоимости. Они могут стать отличным подспорьем для владельцев частного домовладения или земельного участка в решении задачи по минимизации и утилизации растительных отходов.
Представители ООО «ЭКОГРАД-Н» всегда готовы к диалогу.
Уточнить о правилах и порядке утилизации растительных отходов, сообщить о свалочном очаге или задать свой вопрос можно по номерам: 8 (800) 222-89-00, 8(928)909-09-52 (в том числе через мессенджер WhatsApp) или написав сообщение на электронный адрес.
Региональный оператор ООО «ЭКОГРАД-Н» с конца 2018 года осуществляет уборку твердых коммунальных отходов (ТКО) в зоне действия Новочеркасского МЭОКа. Компания обслуживает территории Новочеркасска, Аксая, Азова, Батайска, а также Аксайского, Багаевского, Веселовского, Азовского и Кагальницкого районов.