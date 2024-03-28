ФСБ провели облавы на подпольных оружейников в Ростовской области

В домах и мастерских оружейников изъяли 562 единицы оружия, среди них больше 70 пулеметов, почти 90 автоматов, 136 винтовок, карабинов и ружей, около 110 пистолетов с револьверами и 11 гранатометов и огнеметов, 115 гранат и 45 противотанковых и противопехотных мин. Кроме того, были обнаружены девятки килограммов взрывчатки, более 80 тысяч патронов и другие виды вооружения. В результате рейдов прекратили свое существование 28 подпольных оружейных мастерских. Ранее под Ростовом в подвале пятиэтажки нашли склад с оружием.