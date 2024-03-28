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Published Сегодня, 12:42

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Updated Сегодня, 12:45

ФСБ провели облавы на подпольных оружейников в Ростовской области

ФСБ провели облавы на подпольных оружейников в Ростовской области

28 марта 2024, 12:42
Фото: Изображение Midjourney
ФСБ провели облавы на подпольных оружейников в Ростовской области

На Дону и в других регионах России задержали больше 130 подпольных оружейников

В Ростовской области и еще 47 регионах России провели облавы на подпольные оружейные мастерские и их владельцев, результатами мероприятий поделились в пресс-службе ФСБ России.

В четверг, 28 марта, сотрудники ФСБ объявили, что в рамках совместных мероприятий с сотрудниками полиции и Росгвардии удалось пресечь преступную деятельность 134 россиян, проживающих в 48 субъектах РФ. Все они были причастны или сами осуществляли работы по восстановлению боевых свойств гражданского оружия, создавали подпольные мастерские, а также продавали боевое оружие населению.

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Масштабные рейды прошли с января по февраль 2024 года, охватив 48 регионов, в том числе Москву, Санкт-Петербург, ДНР, Севастополь, Крым, Дагестан, а также Краснодарский край, Ростовскую область, Запорожье и десятки других регионов.

В домах и мастерских оружейников изъяли 562 единицы оружия, среди них больше 70 пулеметов, почти 90 автоматов, 136 винтовок, карабинов и ружей, около 110 пистолетов с револьверами и 11 гранатометов и огнеметов, 115 гранат и 45 противотанковых и противопехотных мин. Кроме того, были обнаружены девятки килограммов взрывчатки, более 80 тысяч патронов и другие виды вооружения. В результате рейдов прекратили свое существование 28 подпольных оружейных мастерских. Ранее под Ростовом в подвале пятиэтажки нашли склад с оружием.

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