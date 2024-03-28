На Дону раздадут тысячи изображений журавлей в память жертв теракта в «Крокусе»

«Новость о теракте в Подмосковье стала шокирующей для всех жителей нашей страны и сегодня всем нам важно сплотиться, быть единым целым. Только вместе мы сможем пережить эту трагедию, и победить любого врага», — подчеркнул член регионального штаба МГЕР Акоп Курганян.