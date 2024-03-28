На Дону раздадут тысячи изображений журавлей в память жертв теракта в «Крокусе»

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Главным символом акции стал журавль — образ души погибшего человека, который отражен в песне композитора Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова.
На Дону памятную акцию поддержали волонтеры регионального отделения «Единой России» и «молодогвардейцы».
В самом центре донской столицы, на улице Пушкинской, активисты вручили ростовчанам черно-белые изображения журавлей с подписью «КРОКУС 22.03.2024». Организовали такие вручения и в районах Ростова.
Волонтеры адресно доставили памятные изображения журавля городским организациям, в том числе «Центру истинных ценностей» и Центру социального обслуживания населения Кировского района, чтобы их посетители тоже смогли приобщиться к акции.
Акция продолжится в других городах, а всего планируется распространить несколько тысяч символов памяти.
«Новость о теракте в Подмосковье стала шокирующей для всех жителей нашей страны и сегодня всем нам важно сплотиться, быть единым целым. Только вместе мы сможем пережить эту трагедию, и победить любого врага», — подчеркнул член регионального штаба МГЕР Акоп Курганян.
В эти дни российские семьи также изготавливают изображения журавлей и публикуют их в социальных сетях, и зажигают в домах свечи памяти.