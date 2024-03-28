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Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

На ремонт ростовского морга потратят более 100 миллионов рублей

На ремонт ростовского морга потратят более 100 миллионов рублей

28 марта 2024, 14:21
Фото: 1MI
На ремонт ростовского морга потратят более 100 миллионов рублей
В Ростове ремонт морга на территории горбольницы №1 имени Семашко обойдется в 104 миллиона рублей, сведения об этом появились на портале госзакупок.

В феврале ГБУ РО «Патолого-анатомическое бюро» начало поиски подрядчика, который возьмет на себя ремонт морга и лаборатории на проспекте Ворошиловском, 105/243/264. Здания находятся на территории городской больницы №1 имени Семашко.

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Уже в марте после подведения итогов конкурса комиссия объявила, что ремонтом одного из ростовским моргов займется компания ООО «Спецстрой». Согласно данным сервиса Basis, компания существует на рынке вот уже девять лет, ее выручка за 2022 год превысила отметку 720 миллионов рублей. Последние пару лет компания специализировалась на строительстве врачебных амбулаторий и ФАПов на территории Республики Крым.

Сейчас компании удалось выиграть тендер на ремонт ростовского морга, обойдя своих соперников. Стоимость контракта составит 104,4 миллиона рублей, работы нужно успеть закончить до 16 декабря 2025 года.

Ранее в Ростовской области объявили о планах построить пять модульных моргов.

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