На ремонт ростовского морга потратят более 100 миллионов рублей

Уже в марте после подведения итогов конкурса комиссия объявила, что ремонтом одного из ростовским моргов займется компания ООО «Спецстрой». Согласно данным сервиса Basis, компания существует на рынке вот уже девять лет, ее выручка за 2022 год превысила отметку 720 миллионов рублей. Последние пару лет компания специализировалась на строительстве врачебных амбулаторий и ФАПов на территории Республики Крым.