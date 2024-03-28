«Нахичеванский Моня»: как в Ростове выступал скрипач-виртуоз Мирон Хачумов

«Ему не удалось закончить полный курс Московской консерватории, помешала война, но он долгие годы был солистом в прославленном джаз-оркестре, руководимом Борисом Ренским, играл в кинотеатре „Арс“, ресторанах „Националь“ и „Деловой двор“ г. Ростова-на-Дону. Его любили слушать простые люди, он был их кумиром, их любимым Мирончиком; с его именем для многих были связаны радостные дни и события жизни. Этот удивительный человек сам сочинял много песен, которые и по сей день звучат на свадьбах, в ресторанах. Одну из них он посвятил памяти своей матери, назвав ее именем − „Анечка“. Играют ее и по сей день, не ведая, кто автор, главное − в народе, главное − звучит… После себя оставил большое неоконченное произведение − „концерт для скрипки с оркестром“. Он был обласкан великим Давидом Федоровичем Ойстрахом во время его гастрольной поездки в г. Ростов-на-Дону за великолепное исполнение романса „Гори, гори, моя звезда“. Многолетняя дружба объединяла его с Аветиком Габриэляном. Мирон остался в памяти народной и как обаятельный мужчина − джентльмен, носитель добрых традиций».