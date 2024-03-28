«Нахичеванский Моня»: как в Ростове выступал скрипач-виртуоз Мирон Хачумов

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Интересно, что в Ростове также жил в свое время известный на весь город нахичеванский скрипач Мирон Георгиевич Хачумов. В народе его называли Мирончик. А после смерти легендарного скрипача Соломона Телесина именовали «наш нахичеванский Моня». Правда, сам Мирон Георгиевич уже об этом не знал, так как умер на несколько лет раньше Соломона Телесина.
Мирон Георгиевич Хачумов, разумеется, знал многих прославленных ресторанных ростовских скрипачей. Со многими дружил и играл совместно в тех или иных заведениях.
Мирона Георгиевича любили все − и женщины, и дети. Его невозможно было не любить − настолько он был обаятельным, веселым и жизнерадостным человеком.
Кстати, Хачумов был прекрасным рассказчиком. До сих пор в Нахичевани ходит байка о том, как в двадцатые годы минувшего столетия Мирончик играл бандитам на Армянском кладбище в склепе нахичеванского миллионера. Почему Хачумов играл бандитам именно в склепе? Как рассказывает городская легенда, его, молодого тогда парня, специально выкрали как талантливого музыканта, заставив играть именно на кладбище, чтобы никто не знал и не слышал. После чего его якобы щедро наградили. Вот такая красивая история.
Конечно, мы уже никогда не узнаем, где тут правда, а где вымысел. Но то, что в лихое и непростое время подобное могло происходить, − несомненно.
На мой взгляд, неудивительно, что горожане любили Мирона Георгиевича. Его репертуар включал мелодии практически всех народов, но больше всего он любил русские романсы. Конечно, виртуозно исполнял и армянские народные мелодии.
Когда Хачумов играл в ресторане, его приходили слушать десятки и сотни ростовчан и нахичеванцев. А сам он был очень гостеприимным человеком, щедро угощал своих гостей.
О его гостеприимстве я знаю не понаслышке, так как сам, будучи маленьким мальчиком, не раз бывал у него в гостях с родителями. Частым гостем в нашем доме в Нахичевани был и Мирон Георгиевич. Большая и крепкая дружба связывала его с моим отцом, краеведом и заслуженным врачом России Минасом Георгиевичем Багдыковым. Более того, мой папа, будучи молодым парнем, даже играл на скрипке вместе с Мироном Георгиевичем, а если быть более точным, то однажды заменил его на свадьбе. Вот как об этом вспоминал сам отец в книге «Лики прошлого»:
«В юные годы мне довелось быть на свадьбе, где играли Ера Магаков и Мирон Хачумов. Такое забыть невозможно. Случилось так, что в разгар свадебного веселья Мирону Георгиевичу стало плохо с сердцем − праздник срывался. Пришлось мне робко в руки взять скрипку и, как умел, сыграть известные произведения Кальмана из „Сильвы“ и „Баядеры“ и те немногие песни, что знал. Я вдруг почувствовал, что играется, могу! Это Ера Магаков своим мастерством умело исправил все неточности и погрешности в моем исполнении, показал хорошие проходы, выделил чисто звучащие ноты, придал уверенность, укрепил, заставил поверить в себя, стать на голову выше, повести мелодию, быть ведущим солистом.
Вечная благодарность и память такому славному человеку, музыканту, товарищу!»
Ера Магаков был тоже очень известным музыкантом в городе. Вообще, о прославленных нахичеванских музыкантах и скрипачах, пожалуй, можно написать целую книгу.
О Мироне Хачумове как о талантливом скрипаче в книге Минаса Георгиевича Багдыкова «Лики прошлого» есть еще вот такие строки:
«Ему не удалось закончить полный курс Московской консерватории, помешала война, но он долгие годы был солистом в прославленном джаз-оркестре, руководимом Борисом Ренским, играл в кинотеатре „Арс“, ресторанах „Националь“ и „Деловой двор“ г. Ростова-на-Дону. Его любили слушать простые люди, он был их кумиром, их любимым Мирончиком; с его именем для многих были связаны радостные дни и события жизни. Этот удивительный человек сам сочинял много песен, которые и по сей день звучат на свадьбах, в ресторанах. Одну из них он посвятил памяти своей матери, назвав ее именем − „Анечка“. Играют ее и по сей день, не ведая, кто автор, главное − в народе, главное − звучит… После себя оставил большое неоконченное произведение − „концерт для скрипки с оркестром“. Он был обласкан великим Давидом Федоровичем Ойстрахом во время его гастрольной поездки в г. Ростов-на-Дону за великолепное исполнение романса „Гори, гори, моя звезда“. Многолетняя дружба объединяла его с Аветиком Габриэляном. Мирон остался в памяти народной и как обаятельный мужчина − джентльмен, носитель добрых традиций».
Думаю, надо пояснить, что Аветик Габриэлян − это Авет Карпович Габриэлян (Тер-Габриэлян), народный артист Армянской ССР, лауреат Сталинской премии, Государственной премии Армянской ССР, уроженец Нахичевани-на-Дону.
Как я уже писал, Мирона Георгиевича очень любили женщины и дети. Он был добрым, искренним и щедрым. А еще он любил дарить женщинам цветы, независимо от возраста. Его знакомые хорошо знали, что если Хачумов идет с цветами в гости, значит, в доме есть женщины.
В книге «Лики прошлого» о скрипаче Соломоне Наумовиче Телесине Минас Георгиевич Багдыков написал так: «Моню любят за его непритязательность и умение найти путь к сердцу слушателя. Это происходит потому, что песня, исполняемая Моней, идет от его сердца».
Именно так я могу сказать и о нем. Его любили за умение найти путь к сердцу слушателя. Потому он и остался в памяти горожан как по-настоящему народный музыкант.
Георгий Багдыков