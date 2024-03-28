Небывалая жара идет на Ростовскую область. Правда или нет?

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
В последние дни марта температура воздуха зафиксируется на отметке в +20 градусов днем и +10 градусов вечером. В начале апреля потеплеет еще сильнее — до +25 градусов в дневное время и +15 в вечернее.
Скорость ветра не превысит 10 метров в секунду. Однако солнечных дней будет немного. По большей части в регионе ожидается переменная облачность. 29 марта и 4 апреля прогнозируются дожди. В апреле они будут идти практически в течение всего месяца.
Напомним, климатолог Александр Иошпа подробно рассказал, какой будет апрель в Ростовской области. Он также предупредил об осадках, однако заверил, что они останутся в пределах нормы.
Ранее сообщалось, что аномальное количество осадков обрушилось на Ростов с ноября 2023 года.