rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:49

Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

Потепление до +25 градусов ожидается в Ростовской области на днях

Небывалая жара идет на Ростовскую область. Правда или нет?

28 марта 2024, 10:49
Фото: Изображение Midjourney
Потепление до +25 градусов ожидается в Ростовской области на днях

Небывалая жара идет на Ростовскую область в апреле

Потепление до +25 градусов ожидается в Ростовской области на днях, сообщили синоптики.

В последние дни марта температура воздуха зафиксируется на отметке в +20 градусов днем и +10 градусов вечером. В начале апреля потеплеет еще сильнее — до +25 градусов в дневное время и +15 в вечернее.

Новый разведчик погоды запустят в небо над Ростовом-на-Дону
Узнать подробнее

Скорость ветра не превысит 10 метров в секунду. Однако солнечных дней будет немного. По большей части в регионе ожидается переменная облачность. 29 марта и 4 апреля прогнозируются дожди. В апреле они будут идти практически в течение всего месяца.

Напомним, климатолог Александр Иошпа подробно рассказал, какой будет апрель в Ростовской области. Он также предупредил об осадках, однако заверил, что они останутся в пределах нормы.

Ранее сообщалось, что аномальное количество осадков обрушилось на Ростов с ноября 2023 года.

Читайте также:
Климатолог Иошпа рассказал, какой будет апрель в Ростовской областиДонские синоптики прекратят предсказывать погоду по западным метеоданнымЧисло аномально жарких дней в Ростове выросло вдвое за 70 лет
#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода в Ростовской области#Прогноз погоды в Ростовской области#Ростов
Подпишитесь
В Ростове школьница умерла от менингита, а у бездомных собак весеннее обострение
Вчера, 17:16
Семьям погибших в «Крокусе» жителей Ростовской области выплатят по 1 млн рублей
Вчера, 17:12
«Почему узнаем из Telegram»: жители Ростовской области недовольны оповещением о БПЛА
Вчера, 16:43
Голубев впервые с начала СВО объявил атаку беспилотников на Ростовскую область
Вчера, 16:42
Психолог Разумовская объяснила, как ростовчанам справиться с тревожностью
Вчера, 15:26
Вооруженную охрану выставили у торговых центров Ростовской области
Вчера, 15:06
"