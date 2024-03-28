Комплексы для штрафов водителей тестируют на трассе под Ростовом

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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Понятие средней скорости движения хотят вернуть в ПДД уже в этом году. За нарушение будут наказывать согласно административному кодексу РФ.
Перед принятием инициативы Минтранс Ростовской области решил провести эксперимент. На трассе «Азов — Ростов» установили дорожные камеры, определяющие среднюю скорость движения транспорта.
За чуть больше чем два месяца среднюю скорость движения нарушили 13 тысяч автомобилистов. Это 4% от общего числа водителей, проезжавших по трассе. Выяснилось также, что еще 16,5 тысячи водителей не соблюдают действующий на дороге скоростной режим.
После принятия в ПДД понятия средней скорости движения камеры, следящие за этим нарушением, появятся и на других региональных и федеральных трассах.
Водителям напомнили, что превышение скорости — одна из самых частых причин ДТП.
Напомним, новые камеры установят на Северном обходе Ростова. Также комплексы фиксации нарушений установят в Неклиновском, Миллеровском, Орловском, Константиновском и Октябрьском районах, а также, связывающих Ростовскую область с ДНР.