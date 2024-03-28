Комплексы для штрафов водителей тестируют на трассе под Ростовом

За чуть больше чем два месяца среднюю скорость движения нарушили 13 тысяч автомобилистов. Это 4% от общего числа водителей, проезжавших по трассе. Выяснилось также, что еще 16,5 тысячи водителей не соблюдают действующий на дороге скоростной режим.