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Published Сегодня, 04:55

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Updated Сегодня, 04:57

Комплексы фотофиксации, определяющие среднюю скорость движения транспорта, тестируют в Ростовской области

Комплексы для штрафов водителей тестируют на трассе под Ростовом

28 марта 2024, 04:55
Фото: 1MI
Комплексы фотофиксации, определяющие среднюю скорость движения транспорта, тестируют в Ростовской области
Комплексы фотофиксации, определяющие среднюю скорость движения транспорта, тестируют в Ростовской области, рассказали в правительстве региона.

Понятие средней скорости движения хотят вернуть в ПДД уже в этом году. За нарушение будут наказывать согласно административному кодексу РФ.

Перед принятием инициативы Минтранс Ростовской области решил провести эксперимент. На трассе «Азов — Ростов» установили дорожные камеры, определяющие среднюю скорость движения транспорта.

За чуть больше чем два месяца среднюю скорость движения нарушили 13 тысяч автомобилистов. Это 4% от общего числа водителей, проезжавших по трассе. Выяснилось также, что еще 16,5 тысячи водителей не соблюдают действующий на дороге скоростной режим.

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После принятия в ПДД понятия средней скорости движения камеры, следящие за этим нарушением, появятся и на других региональных и федеральных трассах.

Водителям напомнили, что превышение скорости — одна из самых частых причин ДТП.

Напомним, новые камеры установят на Северном обходе Ростова. Также комплексы фиксации нарушений установят в Неклиновском, Миллеровском, Орловском, Константиновском и Октябрьском районах, а также, связывающих Ростовскую область с ДНР.

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