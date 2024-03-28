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Published Сегодня, 13:50

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

Эксперт Махмудов рассказал, как выбирать продукты питания в Ростове

Общественник Махмудов рассказал, какие продукты можно покупать в Ростове

28 марта 2024, 13:50
Фото: 1MI
Эксперт Махмудов рассказал, как выбирать продукты питания в Ростове
Употребление сомнительных продуктов питания в пищу может нанести вред здоровью ростовчан. Как этого избежать рассказал RostovGazeta общественник Владислав Махмудов.

Напомним, что в Ростовской области выявили предприятие, торгующее сосисками со странным составом. Подобная информация нередко встречается в СМИ. В частности, не так давно в мясе бройлера нашли опасный антибиотик. А год назад в колбасе оказалась ДНК животных, не заявленных в составе продукта.

«Сейчас действует мораторий на проверки. К сожалению, недобросовестные предприниматели могут этим пользоваться для извлечения выгоды», — отмечает Владислав Махмудов.

Однако, по словам общественника, несмотря на ограничения, проверки производителей продуктов питания выборочно проводятся. Когда выявляются ненадлежащие факты — вся линейка изымается с продажи.

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Тем не менее эксперт напоминает, что употребление в пищу продукции сомнительного качества или с сомнительным составом может нанести вред здоровью.

«Чтобы этого избежать, я рекомендую при покупке отдавать предпочтение крупным производителям продуктов питания, которые давно работают на рынке и имеют репутацию добросовестного производителя. Лично я всегда с опаской отношусь к продукции новых производств», — делится мнением собеседник.

Также, по словам эксперта, следует обращать внимание на состав и срок годности.

Скоро начнут появляться сезонные овощи, фрукты и ягоды. Их на наличие большого содержания нитратов, ростовчане могут проверять самостоятельно.

«Сделать это можно с помощью специального прибора. Однако покупать такой прибор лучше у российских производителей, имеющих лицензию на их производство и все необходимые сертификаты», — резюмирует эксперт.

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