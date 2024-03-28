Общественник Махмудов рассказал, какие продукты можно покупать в Ростове

Напомним, что в Ростовской области выявили предприятие, торгующее сосисками со странным составом. Подобная информация нередко встречается в СМИ. В частности, не так давно в мясе бройлера нашли опасный антибиотик. А год назад в колбасе оказалась ДНК животных, не заявленных в составе продукта.