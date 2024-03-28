Пассажир угрожал взорвать гранату в электричке в Ростовской области

По предварительной информации, между 56-летним пассажиром и билетером произошел конфликт, в запале ссоры мужчина пригрозил, что готов совершить теракт против граждан, находящихся в поезде. Однако в ходе проведенных мероприятий удалось установить, что на деле дончанин не представлял никакой угрозы для окружающих. Портал Donday со ссылкой на собственные источники рассказал, что во время ссоры с билетным кассиром буйный пассажир якобы обещал взорвать гранату, однако официально эту информацию транспортная полиция раскрывать не стала, данные проверяются.