Пассажир угрожал взорвать гранату в электричке в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
Сотрудники пресс-службы УТ МВД по СКФО рассказали, что в среду, 27 марта, в линейный отдел полиции поступил сигнал о неадекватном поведении одного из пассажиров электрички, следующей по маршруту «Лихая — Ростов».
По предварительной информации, между 56-летним пассажиром и билетером произошел конфликт, в запале ссоры мужчина пригрозил, что готов совершить теракт против граждан, находящихся в поезде. Однако в ходе проведенных мероприятий удалось установить, что на деле дончанин не представлял никакой угрозы для окружающих. Портал Donday со ссылкой на собственные источники рассказал, что во время ссоры с билетным кассиром буйный пассажир якобы обещал взорвать гранату, однако официально эту информацию транспортная полиция раскрывать не стала, данные проверяются.
В настоящий момент скандалиста задержали, против него возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Если его вина будет доказана, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.
Жителей Ростовской области призывают быть внимательными и осторожными в местах массового скопления людей, а также в обязательном порядке сообщать о подозрительных предметах правоохранителям.
Ранее на железной дороге в Ростовской области обнаружили дистанционную гранату.