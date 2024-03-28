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Published Сегодня, 17:06

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Updated Сегодня, 17:09

Пассажир угрожал взорвать гранату в электричке в Ростовской области

Пассажир угрожал взорвать гранату в электричке в Ростовской области

28 марта 2024, 17:06
Фото: 1MI
Пассажир угрожал взорвать гранату в электричке в Ростовской области
В Ростовской области пассажир пообещал взорвать гранату во время конфликта с билетным кассиром в электричке, о ситуации рассказали в транспортной полиции России по СКФО.

Сотрудники пресс-службы УТ МВД по СКФО рассказали, что в среду, 27 марта, в линейный отдел полиции поступил сигнал о неадекватном поведении одного из пассажиров электрички, следующей по маршруту «Лихая — Ростов».

По предварительной информации, между 56-летним пассажиром и билетером произошел конфликт, в запале ссоры мужчина пригрозил, что готов совершить теракт против граждан, находящихся в поезде. Однако в ходе проведенных мероприятий удалось установить, что на деле дончанин не представлял никакой угрозы для окружающих. Портал Donday со ссылкой на собственные источники рассказал, что во время ссоры с билетным кассиром буйный пассажир якобы обещал взорвать гранату, однако официально эту информацию транспортная полиция раскрывать не стала, данные проверяются.

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В настоящий момент скандалиста задержали, против него возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Если его вина будет доказана, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Жителей Ростовской области призывают быть внимательными и осторожными в местах массового скопления людей, а также в обязательном порядке сообщать о подозрительных предметах правоохранителям.

Ранее на железной дороге в Ростовской области обнаружили дистанционную гранату.

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