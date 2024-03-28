Лечили солнцем: псевдоврачей-экстремистов арестовали в Ростове

Стрелецкая, Изюмова, Коломыцев и Козадоева позже также стали «учениками» Абдуллаева и вступили в одну ячейку с Моисеевым. Статус «ученика» позволял им заниматься нетрадиционной медициной и псевдолечением. Оно заключалось в постановке под «поток» солнечной энергии. Также «ученики» должны были обучать других людей основам религиозного учения.