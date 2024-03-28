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Пятерых участников религиозной группы «Алля-Аят»* заключили под стражу

Лечили солнцем: псевдоврачей-экстремистов арестовали в Ростове

28 марта 2024, 09:04
Фото: 1MI
Пятерых участников религиозной группы «Алля-Аят»* заключили под стражу

Суд в Ростове арестовал пять религиозных экстремистов

Пятерых участников религиозной группы «Алля-Аят»* заключили под стражу, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Накануне в Ростове задержали участников экстремистской религиозной группировки. Среди задержанных оказались пять человек — Флюза Стрелецкая, Лариса Изюмова, Сергей Моисеев, Владимир Коломыцев и Екатерина Козадоева. Под стражей они пробудут до 24 мая.

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Правоохранительные органы установили, что ячейку запрещенной религиозной организации «Алля-Аят»* организовал Сергей Моисеев. До этого он участвовал в мероприятии последователей этого движения, где «подключился» к энергии лидера секты Фархата Абдуллаева.

Стрелецкая, Изюмова, Коломыцев и Козадоева позже также стали «учениками» Абдуллаева и вступили в одну ячейку с Моисеевым. Статус «ученика» позволял им заниматься нетрадиционной медициной и псевдолечением. Оно заключалось в постановке под «поток» солнечной энергии. Также «ученики» должны были обучать других людей основам религиозного учения.

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Задержанные ростовчане также проводили мероприятия для завлечения и удержания людей в секте. Например, 1 и 18 числа каждого месяца организовывали общие собрания, а также праздновали «Дни Человечества» в день рождения своего лидера Фархата Абдуллаева. Кроме того они вербовали людей, распространяя журналы «Звезда Селенной».

Деятельность ячейки была опасна не только со стороны популяризации религиозной экстремистской идеологии. Она вредила и здоровью доверчивых граждан, которые занимались «подключением» к Солнцу, вместо того, чтобы обратиться к врачу.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации».

* — запрещенная на территории РФ экстремистская организация

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