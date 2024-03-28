Погибшие в «Крокусе» сестры выжили в теракте в Волгодонске в 1999 году

На тот момент 17-летняя Анна и ее девятилетняя сестра Таня жили на улице Гагарина, их дом находился буквально в 70 метрах от места взрыва. По словам подруги семьи, взрывная волна выбила окна в квартиру, и вся семья Макарских нуждалась в помощи медиков. Тем не менее и сами девочки, и их близкие выжили, сообщает издание.