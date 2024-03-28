Погибшие в «Крокусе» сестры выжили в теракте в Волгодонске в 1999 году

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
Информационное агентство «Регнум» со ссылкой на собственные источники рассказал, что Анне и Татьяне Макарским, ставшим жертвами теракта в «Крокус Сити Холле», 25 лет назад удалось пережить другой теракт в их родном Волгодонске.
Тогда в 1999 году дом №35 на Октябрьском шоссе Волгодонска потряс взрыв, его источником был грузовик «ГАЗ-53», набитый взрывчаткой. В результате атаки погибли 19 человек, еще почти 90 получили травмы различной тяжести.
На тот момент 17-летняя Анна и ее девятилетняя сестра Таня жили на улице Гагарина, их дом находился буквально в 70 метрах от места взрыва. По словам подруги семьи, взрывная волна выбила окна в квартиру, и вся семья Макарских нуждалась в помощи медиков. Тем не менее и сами девочки, и их близкие выжили, сообщает издание.
Их жизни смог забрать только второй теракт спустя 25 лет.
Напомним, из-за масштабного теракта в «Крокусе» общество и политики стали обсуждать снятие моратория на смертную казнь, плюсы и минусы подобной инициативы прокомментировали общественники, юристы и правозащитники.