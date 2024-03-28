rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:35

Published Сегодня, 15:35

Modified Сегодня, 15:42

Updated Сегодня, 15:42

Погибшим в «Крокусе» дончанкам удалось пережить теракт в Волгодонске в 1999 году

Погибшие в «Крокусе» сестры выжили в теракте в Волгодонске в 1999 году

28 марта 2024, 15:35
Фото: 1MI
Погибшим в «Крокусе» дончанкам удалось пережить теракт в Волгодонске в 1999 году
Анне и Татьяне Макарским, погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле», удалось выжить в теракте в Волгодонске 25 лет назад, об этом сообщили СМИ.

Информационное агентство «Регнум» со ссылкой на собственные источники рассказал, что Анне и Татьяне Макарским, ставшим жертвами теракта в «Крокус Сити Холле», 25 лет назад удалось пережить другой теракт в их родном Волгодонске.

Тогда в 1999 году дом №35 на Октябрьском шоссе Волгодонска потряс взрыв, его источником был грузовик «ГАЗ-53», набитый взрывчаткой. В результате атаки погибли 19 человек, еще почти 90 получили травмы различной тяжести.

На Дону раздадут тысячи изображений журавлей в память жертв теракта в «Крокусе»
Узнать подробнее

На тот момент 17-летняя Анна и ее девятилетняя сестра Таня жили на улице Гагарина, их дом находился буквально в 70 метрах от места взрыва. По словам подруги семьи, взрывная волна выбила окна в квартиру, и вся семья Макарских нуждалась в помощи медиков. Тем не менее и сами девочки, и их близкие выжили, сообщает издание.

Их жизни смог забрать только второй теракт спустя 25 лет.

Напомним, из-за масштабного теракта в «Крокусе» общество и политики стали обсуждать снятие моратория на смертную казнь, плюсы и минусы подобной инициативы прокомментировали общественники, юристы и правозащитники.

Читайте также:
Дочь погибшей в теракте жительницы Таганрога собирает деньги на похороныСемьям погибших в «Крокусе» жителей Ростовской области выплатят по 1 млн рублейПсихолог Разумовская объяснила, как ростовчанам справиться с тревожностью
#Общество#Город#Ростовская область#Дети#Надежда Пустяк#Волгодонск#Терроризм#Последние новости Ростова на сегодня#Гибель людей#18+#Жертвы#Теракты#Происшествия#Теракт в Крокусе
Подпишитесь
В Ростове школьница умерла от менингита, а у бездомных собак весеннее обострение
Вчера, 17:16
В Ростовской области с 1 апреля запретят использовать лодки с моторами
Сегодня, 14:11
Страна НАТО начнет выдавать шенгенские визы в Ростове
Сегодня, 06:11
Общественник Махмудов рассказал, какие продукты можно покупать в Ростове
Сегодня, 13:50
«Целые деревни оставались глухими»: врач рассказал о вспышках менингита на Дону
Сегодня, 09:23
Зоолог Тихонов рассказал, откуда в Ростове крысы и куда пропали воробьи
Сегодня, 11:54
"