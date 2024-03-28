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ПЦБК предложила использовать БПЛА для мониторинга состояния лесов Прикамья

ПЦБК предложила использовать БПЛА для мониторинга состояния лесов Прикамья

28 марта 2024, 10:06
Фото: пресс-служба ПЦБК
Пермская целлюлозно-бумажная компания имеет богатый опыт применения дронов для мониторинга лесных угодий и готова этим опытом делиться. Специалисты предприятия отметили, что беспилотники существенно уменьшают время мониторинга лесов.
Фото: пресс-служба ПЦБК

Примечательно, что в России понимают важность БПЛА для экономики, экологии и других сфер. Недавно был запущен нацпроект «Беспилотные авиационные системы». Он подразумевает, что уже к 2030 году в стране будет выпускаться более 32 000 дронов ежегодно, пишет properm.ru.

В ПЦБК сообщили, что до введенного в декабре 2022 года запрета на использование дронов компания активно использовала беспилотники для воздушно-лазерного сканирования. Квадрокоптеры оснащались специализированным оборудованием (мультиспектральной камерой и сканером LIDAR) и отправлялись на облет участков леса. По итогам их работы создавалась цифровая модель лесной территории, в которой содержалась информация о каждом дереве.

Директор департамента лесообеспечения ПЦБК Иван Полынский подчеркнул, что данная технология позволяет определить породный состав лесного массива с точностью до 95%. По его словам, человеку понадобится не менее трёх дней на обследование вручную участка площадью 100 — 150 гектаров, а у дрона на это уходит час.

В ПЦБК считают, что данная технология имеет потенциал для масштабирования на весь Пермский край и может быть использована в качестве дополнения к региональной информационной системе «Умный лес».

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