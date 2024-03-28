ПЦБК предложила использовать БПЛА для мониторинга состояния лесов Прикамья

Примечательно, что в России понимают важность БПЛА для экономики, экологии и других сфер. Недавно был запущен нацпроект «Беспилотные авиационные системы». Он подразумевает, что уже к 2030 году в стране будет выпускаться более 32 000 дронов ежегодно, пишет properm.ru.