Ремонт километра дороги на Машиностроительном в Ростове оценили в 59 млн рублей

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
В переулке смешанный тип покрытия — где-то дорога еще грунтовая, а где-то уже есть асфальт. При этом сама длина Машиностроительного переулка составляет всего километр.
В феврале администрация Ростова выделила на ремонт переулка 585,2 тысячи рублей. Куда больше выделили областные власти — 57,9 миллиона рублей.
Дорогу будут ремонтировать уже этой весной. Работы завершатся до 1 октября.
Напомним, железнодорожный переезд на Нансена закроют для водителей в Ростове 31 марта. Там будут проводить ремонтные работы.