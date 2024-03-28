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Published Сегодня, 08:05

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

Жители Ростова жалуются на состояние дорог в Машиностроительном переулке

Ремонт километра дороги на Машиностроительном в Ростове оценили в 59 млн рублей

28 марта 2024, 08:05
Фото: 1MI
Жители Ростова жалуются на состояние дорог в Машиностроительном переулке
Жители Ростова жалуются на состояние дорог в Машиностроительном переулке, рассказал глава городской управы Алексей Логвиненко.

В переулке смешанный тип покрытия — где-то дорога еще грунтовая, а где-то уже есть асфальт. При этом сама длина Машиностроительного переулка составляет всего километр.

В феврале администрация Ростова выделила на ремонт переулка 585,2 тысячи рублей. Куда больше выделили областные власти — 57,9 миллиона рублей.

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Дорогу будут ремонтировать уже этой весной. Работы завершатся до 1 октября.

Напомним, железнодорожный переезд на Нансена закроют для водителей в Ростове 31 марта. Там будут проводить ремонтные работы.

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