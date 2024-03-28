Роспотребнадзор требует массово позакрывать табачные ларьки в Ростовской области

Сложнее всего ситуация сложилась в Ростове. В прошлом году тут выявили семь табачных точек, торгующих рядом с детсадами и школами. В каждом случае Роспотребнадзор подавал иск в суд, однако пока что удовлетворен лишь один из них. Еще шесть до сих пор рассматриваются.