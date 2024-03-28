Роспотребнадзор требует массово позакрывать табачные ларьки в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
В прошлом году Роспотребнадзор подал 54 иска с требованием запретить работу ларьков с табаком, находящихся рядом со школами и детскими садами. Суды к настоящему времени удовлетворили лишь 32 исковых требования ведомства. Добровольно закрылись пять ларьков.
Сложнее всего ситуация сложилась в Ростове. В прошлом году тут выявили семь табачных точек, торгующих рядом с детсадами и школами. В каждом случае Роспотребнадзор подавал иск в суд, однако пока что удовлетворен лишь один из них. Еще шесть до сих пор рассматриваются.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области могут вовсе запретить ларькам торговать сигаретами.