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Табачные ларьки у школ будут массово закрывать через суды в Ростовской области

Роспотребнадзор требует массово позакрывать табачные ларьки в Ростовской области

28 марта 2024, 07:47
Фото: 1MI
Табачные ларьки у школ будут массово закрывать через суды в Ростовской области

Роспотребнадзор в Ростовской области потребовал закрыть табачные ларьки у школ

Роспотребнадзор массово судиться с владельцами табачных ларьков, сообщили в ведомстве Donnews.

В прошлом году Роспотребнадзор подал 54 иска с требованием запретить работу ларьков с табаком, находящихся рядом со школами и детскими садами. Суды к настоящему времени удовлетворили лишь 32 исковых требования ведомства. Добровольно закрылись пять ларьков.

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Сложнее всего ситуация сложилась в Ростове. В прошлом году тут выявили семь табачных точек, торгующих рядом с детсадами и школами. В каждом случае Роспотребнадзор подавал иск в суд, однако пока что удовлетворен лишь один из них. Еще шесть до сих пор рассматриваются.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области могут вовсе запретить ларькам торговать сигаретами.

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