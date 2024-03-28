Ростовские врачи ищут сокровища в желудках, а дончане — сообщения об атаках БПЛА

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
В четверг, 28 марта, стало известно, что одно из донских предприятий наладило торговлю сосисками из неизвестных ингредиентов.
Сотрудники управления Россельхознадзора рассказали, что на производстве сосисок с неясной рецептурой поймали волгодонское предприятие, которое во время инвентаризации добавило в систему контроля около 1,3 тонны сосисок. По словам сотрудником надзорного органа, это мешает отслеживать происхождение продукции, а также не позволяет понять, какое сырье использовали при приготовлении мясной продукции.
В настоящий момент предприятию направили предупреждение, напомнив представителям компании, что подобные нарушения могут иметь серьезные последствия.
Еще одной важной новостью дня стало спасение жизни жителя Херсонской области совместными усилиями местных и ростовских медиков.
В пресс-службе РостГМУ рассказали, что в больницу поселка Ивановки ночью поступил пациент с желудочным кровотечением, возникшим из-за язвы. Молодого человека хотели увезти в районную больницу, однако состояние пациента резко ухудшилось, и у него началась кровавая рвота.
Местные медики обратились за помощью коллег из Ростова-на-Дону, которые проводили амбулаторный прием и помогали с диспансеризацией местных жителей. Было принято решение оперировать.
Несмотря на острую кровопотерю, команде, состоящей из хирургов и военного анестезиолога-реаниматолога, удалось остановить кровотечение и ушить язву, однако в момент осмотра желудка обнаружили новую проблему: желудок пациента оказался набит монетами, проглоченными им в детстве.
Операция длилась несколько часов, однако совместными усилиями «накопления» из желудка молодого человека извлекли, а его самого смогли перевести из реанимации в палату, где вручили местному жителю все 26 проглоченных им монет.
Главной новостью дня стало обращение жителей Ростовской области к губернатору Василию Голубеву по поводу угрозы атак беспилотников, которую объявили накануне вечером 27 марта.
Донской губернатор объявил о возможности атак в своем Telegram-канале, однако жителей Ростовской области такая система оповещения не совсем устроила. Они заметили, что лишь часть дончан постоянно следят за мессенджерами, а у некоторых оповещений так много, что заметить их в лавине сообщений невозможно.
Жители Ростовской области призвали Василия Голубева рассмотреть альтернативные методы оповещения, например, рассылать SMS-сообщения, как делают МЧС, или создать отдельный Telegram-канал, в котором будут исключительно сигналы тревоги и их отмены.
Ответа на это предложение пока не поступило.