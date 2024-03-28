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Published Сегодня, 15:40

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Ростовские врачи ищут сокровища в желудках, а дончане — сообщения об атаках БПЛА

Ростовские врачи ищут сокровища в желудках, а дончане — сообщения об атаках БПЛА

28 марта 2024, 15:40
Фото: 1MI
Ростовские врачи ищут сокровища в желудках, а дончане — сообщения об атаках БПЛА
В Ростовской области жителей пугают сосиски с неизвестным составом и атаки беспилотников, пока ростовские врачи борются за жизни необычных пациентов в Херсонской области.

Не рыба и не мясо

В четверг, 28 марта, стало известно, что одно из донских предприятий наладило торговлю сосисками из неизвестных ингредиентов.

Фото: 1MI

Сотрудники управления Россельхознадзора рассказали, что на производстве сосисок с неясной рецептурой поймали волгодонское предприятие, которое во время инвентаризации добавило в систему контроля около 1,3 тонны сосисок. По словам сотрудником надзорного органа, это мешает отслеживать происхождение продукции, а также не позволяет понять, какое сырье использовали при приготовлении мясной продукции.

В настоящий момент предприятию направили предупреждение, напомнив представителям компании, что подобные нарушения могут иметь серьезные последствия.

Накопления на будущее

Еще одной важной новостью дня стало спасение жизни жителя Херсонской области совместными усилиями местных и ростовских медиков.

В пресс-службе РостГМУ рассказали, что в больницу поселка Ивановки ночью поступил пациент с желудочным кровотечением, возникшим из-за язвы. Молодого человека хотели увезти в районную больницу, однако состояние пациента резко ухудшилось, и у него началась кровавая рвота.

Местные медики обратились за помощью коллег из Ростова-на-Дону, которые проводили амбулаторный прием и помогали с диспансеризацией местных жителей. Было принято решение оперировать.

Сокровище, а не парень: хирург из Ростова достала из желудка пациента 26 монет
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Несмотря на острую кровопотерю, команде, состоящей из хирургов и военного анестезиолога-реаниматолога, удалось остановить кровотечение и ушить язву, однако в момент осмотра желудка обнаружили новую проблему: желудок пациента оказался набит монетами, проглоченными им в детстве.

Операция длилась несколько часов, однако совместными усилиями «накопления» из желудка молодого человека извлекли, а его самого смогли перевести из реанимации в палату, где вручили местному жителю все 26 проглоченных им монет.

Какая атака?

Главной новостью дня стало обращение жителей Ростовской области к губернатору Василию Голубеву по поводу угрозы атак беспилотников, которую объявили накануне вечером 27 марта.

Фото: 1MI

Донской губернатор объявил о возможности атак в своем Telegram-канале, однако жителей Ростовской области такая система оповещения не совсем устроила. Они заметили, что лишь часть дончан постоянно следят за мессенджерами, а у некоторых оповещений так много, что заметить их в лавине сообщений невозможно.

Жители Ростовской области призвали Василия Голубева рассмотреть альтернативные методы оповещения, например, рассылать SMS-сообщения, как делают МЧС, или создать отдельный Telegram-канал, в котором будут исключительно сигналы тревоги и их отмены.

Ответа на это предложение пока не поступило.

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