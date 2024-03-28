Ростовские врачи ищут сокровища в желудках, а дончане — сообщения об атаках БПЛА

Донской губернатор объявил о возможности атак в своем Telegram-канале, однако жителей Ростовской области такая система оповещения не совсем устроила. Они заметили, что лишь часть дончан постоянно следят за мессенджерами, а у некоторых оповещений так много, что заметить их в лавине сообщений невозможно.