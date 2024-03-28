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Posted Сегодня, 13:25

Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Сокровище, а не парень: хирург клиники РостГМУ обнаружила в желудке пациента 26 монет

Сокровище, а не парень: хирург из Ростова достала из желудка пациента 26 монет

28 марта 2024, 13:25
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Сокровище, а не парень: хирург клиники РостГМУ обнаружила в желудке пациента 26 монет

Хирург из Ростова достала из желудка пациента 26 монет

Во время командировки в Херсонскую область донские врачи спасли мужчину, наглотавшегося монет в раннем детстве, об этом сообщили в пресс-службе РостГМУ.

В четверг, 28 марта, стало известно, что ростовским врачам удалось спасти жизнь жителя нового региона во время командировки в Херсонскую область. Сообщается, что хирург Ростовского медицинского университета выполнила экстренную операцию в поселке Ивановка, благодаря чему удалось спасти жизнь пациента с желудочным кровотечением.

По предварительной информации, молодого человека доставили в больницу ночью сотрудники скорой помощи, у него диагностировали кровотечение желудка из-за открывшейся язвы. Однако условий для операции в больнице не было, и медики приняли решение немедленно перевезти в центральную районную больницу в Геническе. Осуществить этот план не удалось, у молодого человека началась рвота кровью. Ситуация стала критической.

Фото: пресс-служба РостГМУ

Именно тогда медики позвали на помощь коллег из Ростова, которые помогали с амбулаторным приемом и диспансеризацией населения.

«Мы оперативно собрали бригаду, взяли на операционный стол пациента. Ситуация осложнялась массивной острой кровопотерей — около трех литров крови», — рассказала хирург, сообщив, что после визуализации язвы ее удалось ушить. Врачи уже были готовы начать ушивать желудок, однако во время осмотра обнаружили в тканях инородные тела. Ими оказались 26 монет, проглоченных пациентом в раннем детстве.

В итоге врачи извлекли монеты при помощи искусного военного анестезиолога-реаниматолога, который всю ночь переливал пациенту кровь и плазму, сохраняя его жизнь.

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Уже утром молодого человека перевели из реанимации в палату, где ему вручили «клад», припасенный им в детстве.

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