Сокровище, а не парень: хирург из Ростова достала из желудка пациента 26 монет

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
В четверг, 28 марта, стало известно, что ростовским врачам удалось спасти жизнь жителя нового региона во время командировки в Херсонскую область. Сообщается, что хирург Ростовского медицинского университета выполнила экстренную операцию в поселке Ивановка, благодаря чему удалось спасти жизнь пациента с желудочным кровотечением.
По предварительной информации, молодого человека доставили в больницу ночью сотрудники скорой помощи, у него диагностировали кровотечение желудка из-за открывшейся язвы. Однако условий для операции в больнице не было, и медики приняли решение немедленно перевезти в центральную районную больницу в Геническе. Осуществить этот план не удалось, у молодого человека началась рвота кровью. Ситуация стала критической.
Именно тогда медики позвали на помощь коллег из Ростова, которые помогали с амбулаторным приемом и диспансеризацией населения.
«Мы оперативно собрали бригаду, взяли на операционный стол пациента. Ситуация осложнялась массивной острой кровопотерей — около трех литров крови», — рассказала хирург, сообщив, что после визуализации язвы ее удалось ушить. Врачи уже были готовы начать ушивать желудок, однако во время осмотра обнаружили в тканях инородные тела. Ими оказались 26 монет, проглоченных пациентом в раннем детстве.
В итоге врачи извлекли монеты при помощи искусного военного анестезиолога-реаниматолога, который всю ночь переливал пациенту кровь и плазму, сохраняя его жизнь.
Уже утром молодого человека перевели из реанимации в палату, где ему вручили «клад», припасенный им в детстве.
Ранее шеф-повар рассказал, какие сюрпризы опасно класть в традиционные вареники на Старый Новый год.