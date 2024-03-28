Сокровище, а не парень: хирург из Ростова достала из желудка пациента 26 монет

По предварительной информации, молодого человека доставили в больницу ночью сотрудники скорой помощи, у него диагностировали кровотечение желудка из-за открывшейся язвы. Однако условий для операции в больнице не было, и медики приняли решение немедленно перевезти в центральную районную больницу в Геническе. Осуществить этот план не удалось, у молодого человека началась рвота кровью. Ситуация стала критической.