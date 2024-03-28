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Published Сегодня, 08:15

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Updated Сегодня, 08:17

Полигон ТБО существует в Ростове с 70-х годов

Старейший мусорный полигон в Ростове рекультивируют уже в октябре

28 марта 2024, 08:15
Фото: 1MI
Полигон ТБО существует в Ростове с 70-х годов
Полигон ТБО существует в Ростове с 70-х годов, а его рекультивация завершится только в этом году, рассказали в администрации Ростова.

Власти называют рекультивацию свалки одним из самых важных экологических проектов. Там за несколько десятилетий накопилось больше восьми миллионов тонн отходов. Работы по рекультивации закончат в октябре 2024 года.

Затем мусорный полигон хотят перенести за пределы Ростова — в соседний Мясниковский район. Как это повлияет на экологическую обстановку там, власти решили не уточнять.
Итогом работ станет укрытие полигона защитным экраном толщиной в один метр. Позже на него постелют биоматы. На них будет расти трава.

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Газ же от полигона перестанет исходить лишь через десять лет. Тогда на месте бывшего полигона можно будет, например, построить велодром.

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