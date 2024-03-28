Старейший мусорный полигон в Ростове рекультивируют уже в октябре

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Власти называют рекультивацию свалки одним из самых важных экологических проектов. Там за несколько десятилетий накопилось больше восьми миллионов тонн отходов. Работы по рекультивации закончат в октябре 2024 года.
Затем мусорный полигон хотят перенести за пределы Ростова — в соседний Мясниковский район. Как это повлияет на экологическую обстановку там, власти решили не уточнять.
Итогом работ станет укрытие полигона защитным экраном толщиной в один метр. Позже на него постелют биоматы. На них будет расти трава.
Газ же от полигона перестанет исходить лишь через десять лет. Тогда на месте бывшего полигона можно будет, например, построить велодром.
Ранее RostovGazeta разобралась, почему ухудшается экология в Азовском районе.