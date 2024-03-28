Старейший мусорный полигон в Ростове рекультивируют уже в октябре

Затем мусорный полигон хотят перенести за пределы Ростова — в соседний Мясниковский район. Как это повлияет на экологическую обстановку там, власти решили не уточнять.

Итогом работ станет укрытие полигона защитным экраном толщиной в один метр. Позже на него постелют биоматы. На них будет расти трава.