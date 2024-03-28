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Published Сегодня, 06:11

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Updated Сегодня, 06:13

Румыния будет выдавать в Ростове шенгенские визы

Страна НАТО начнет выдавать шенгенские визы в Ростове

28 марта 2024, 06:11
Фото: 1MI
Румыния будет выдавать в Ростове шенгенские визы

Румынское генконсульство будет выдавать шенгенские визы в Ростове

Генконсульство Румынии в Ростове-на-Дону начнет выдавать шенгенские визы, сообщили ТАСС в посольстве страны.

Единые шенгенские визы гражданам России начнут выдавать с 31 марта. По ним можно въехать в Шенгенскую зону на 90 дней. Подать заявление на получение такого документа можно в консульствах Румынии в РФ. Генконсульство этой страны расположено в Ростове-на-Дону на улице 7-я Линия, 18/39.

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Также рассчитывать на получение визы можно в консульствах Румынии в Санкт-Петербурге, а также в посольстве в Москве.

Туристы, у которых уже есть виза, смогут пользоваться ею для поездок только в Румынию до 31 марта этого года.

Ранее ростовчанин пожаловался на проблемы с выдачей загранпаспорта. Сложности у него возникли с порталом госуслуг.

Также сообщалось, что испанский визовый центр может возобновить работу в Ростове.

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