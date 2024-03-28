Страна НАТО начнет выдавать шенгенские визы в Ростове

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
Единые шенгенские визы гражданам России начнут выдавать с 31 марта. По ним можно въехать в Шенгенскую зону на 90 дней. Подать заявление на получение такого документа можно в консульствах Румынии в РФ. Генконсульство этой страны расположено в Ростове-на-Дону на улице 7-я Линия, 18/39.
Также рассчитывать на получение визы можно в консульствах Румынии в Санкт-Петербурге, а также в посольстве в Москве.
Туристы, у которых уже есть виза, смогут пользоваться ею для поездок только в Румынию до 31 марта этого года.
Ранее ростовчанин пожаловался на проблемы с выдачей загранпаспорта. Сложности у него возникли с порталом госуслуг.
Также сообщалось, что испанский визовый центр может возобновить работу в Ростове.