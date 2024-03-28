Страна НАТО начнет выдавать шенгенские визы в Ростове

Единые шенгенские визы гражданам России начнут выдавать с 31 марта. По ним можно въехать в Шенгенскую зону на 90 дней. Подать заявление на получение такого документа можно в консульствах Румынии в РФ. Генконсульство этой страны расположено в Ростове-на-Дону на улице 7-я Линия, 18/39.