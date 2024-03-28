Tele2 покрывает LTE-сетью трассу М12, развивает башенную инфраструктуру на М4 и М11

Tele2 обеспечила покрытие LTE вдоль новой автомагистрали М12: трасса протяженностью 810 км проходит по территории пяти субъектов РФ и позволяет доехать до Казани за 6-7 часов. Для предоставления стабильной голосовой связи и быстрого мобильного интернета Tele2 установила 80 новых базовых станций. Оператор также модернизировал оборудование на существующих площадках базовых станций вдоль трассы. Кроме того, ООО «Пилар (башенная компания Tele2) возвело 20 антенно-мачтовых сооружений в Чувашской Республике для установки оборудования сотовой связи всех операторов. Tele2 начала подготовку к строительству башенной инфраструктуры на новых участках скоростной дороги — в Пермском крае и Свердловской области.