rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

В Батайске погиб 23-летний парень, выпавший из окна многоэтажки

Тело 23-летнего парня нашли под окнами многоэтажки в Батайске

28 марта 2024, 13:23
Фото: 1MI
В Батайске погиб 23-летний парень, выпавший из окна многоэтажки

В Батайске погиб 23-летний парень, выпавший из окна многоэтажки

В Батайске погиб местный житель, выпавший из окна десятого этажа, об этом сообщили местные Telegram-каналы.

В четверг, 28 марта, Telegram-канал «Батайск город» рассказал о трагической гибели 23-летнего жителя Батайска.

По предварительной информации, молодой человек пришел в многоэтажку на улице Максима Горького, 111, воспользовавшись возможностью свободного прохода в здание. Он поднялся на десятый этаж и выпал из окна, рухнув на асфальт, получив травмы, несовместимые с жизнью. Приехавшим врачам осталось только объявить о его гибели.

Фото: Telegram-канал «Батайск город»

Авторы канала объявили, что в настоящий момент к месту трагедии прибыли сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего.

В Батайске двухлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа
Узнать подробнее

Информация пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.

Ранее в Батайске погибла двухлетняя девочка, выпавшая из окна.

Читайте также:
В Красном Сулине пьяный сожитель выкинул женщину из окнаЖенщина упала из окна второго этажа и погибла в Ростове-на-ДонуВ Ростове молодая девушка разбилась при падении из окна многоэтажки на Извилистой
#Общество#Город#Ростовская область#Надежда Пустяк#Батайск#Последние новости Ростова на сегодня#Трагедия#Гибель человека#18+#Падение человека из окна#Падение из окна в Ростовской области#Падение из окна#Максим Горький#Многоэтажка#Происшествия
Подпишитесь
В Ростове школьница умерла от менингита, а у бездомных собак весеннее обострение
Вчера, 17:16
Семьям погибших в «Крокусе» жителей Ростовской области выплатят по 1 млн рублей
Вчера, 17:12
«Почему узнаем из Telegram»: жители Ростовской области недовольны оповещением о БПЛА
Вчера, 16:43
Голубев впервые с начала СВО объявил атаку беспилотников на Ростовскую область
Вчера, 16:42
Психолог Разумовская объяснила, как ростовчанам справиться с тревожностью
Вчера, 15:26
Вооруженную охрану выставили у торговых центров Ростовской области
Вчера, 15:06
"