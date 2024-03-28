Тело 23-летнего парня нашли под окнами многоэтажки в Батайске

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
В четверг, 28 марта, Telegram-канал «Батайск город» рассказал о трагической гибели 23-летнего жителя Батайска.
По предварительной информации, молодой человек пришел в многоэтажку на улице Максима Горького, 111, воспользовавшись возможностью свободного прохода в здание. Он поднялся на десятый этаж и выпал из окна, рухнув на асфальт, получив травмы, несовместимые с жизнью. Приехавшим врачам осталось только объявить о его гибели.
Авторы канала объявили, что в настоящий момент к месту трагедии прибыли сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего.
Информация пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.
Ранее в Батайске погибла двухлетняя девочка, выпавшая из окна.