Тело 23-летнего парня нашли под окнами многоэтажки в Батайске

По предварительной информации, молодой человек пришел в многоэтажку на улице Максима Горького, 111, воспользовавшись возможностью свободного прохода в здание. Он поднялся на десятый этаж и выпал из окна, рухнув на асфальт, получив травмы, несовместимые с жизнью. Приехавшим врачам осталось только объявить о его гибели.