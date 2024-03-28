Тонну сосисок со странным составом обнаружили в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Сотрудники надзорного ведомства обнаружили, что сотрудники предприятия в Волгодонске во время инвентаризации добавили в систему контроля товаров 1 285 килограммов сосисок. Это является нарушением отслеживания продукции и не дает понять, из какого сырья она была сделана.
На данный момент предприятию направили предупреждение. Юрлицо просят не допускать таких нарушений закона, ведь в будущем они могут быть чреваты более серьезным наказанием.
Ранее в Ростовской области в мясе бройлеров нашли следы антибиотиков.