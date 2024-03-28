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Posted Сегодня, 05:28

Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

В Волгодонске предприятие поймали на производстве сосисок с сомнительным составом

Тонну сосисок со странным составом обнаружили в Ростовской области

28 марта 2024, 05:28
Фото: 1MI
В Волгодонске предприятие поймали на производстве сосисок с сомнительным составом

В Ростовской области предприятие торговало сосисками из неизвестных ингредиентов

В Волгодонске предприятие поймали на производстве сосисок с сомнительным составом, сообщили в управлении Россельхознадзора Ростовской области.

Сотрудники надзорного ведомства обнаружили, что сотрудники предприятия в Волгодонске во время инвентаризации добавили в систему контроля товаров 1 285 килограммов сосисок. Это является нарушением отслеживания продукции и не дает понять, из какого сырья она была сделана.

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На данный момент предприятию направили предупреждение. Юрлицо просят не допускать таких нарушений закона, ведь в будущем они могут быть чреваты более серьезным наказанием.

Ранее в Ростовской области в мясе бройлеров нашли следы антибиотиков.

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